IMPUTAN A UN JOVEN POR LA MUERTE DE DOS POLICÍAS EN PLAZA HUINCUL

Un conductor fue imputado por homicidio simple con dolo eventual tras provocar un choque fatal en la Ruta Nacional 22, en Plaza Huincul, donde murieron dos policías. Durante la audiencia judicial, la fiscalía presentó los cargos y solicitó la prisión preventiva del acusado por riesgo de fuga. El juez de garantías, Eduardo Egea, avaló la formulación de cargos y dictó la detención del hombre por un plazo inicial de 14 días.

El siniestro ocurrió el sábado (07/03) alrededor de las 6:45 de la mañana, a la altura del kilómetro 1.324. El imputado circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux junto a tres mujeres en sentido oeste-este. En un tramo de recta con doble línea amarilla, el conductor decidió realizar una maniobra de sobrepaso prohibida por la normativa.

Al invadir el carril contrario, el vehículo impactó de frente contra una camioneta Kia Sorento que viajaba en sentido opuesto. En este segundo rodado se trasladaban tres hombres, de los cuales dos perdieron la vida de forma inmediata. Las víctimas fueron identificadas como Atilio Contreras, de 60 años, y Julián Iván Zúñiga, de 27.

Alcohol y negligencia al volante

La fiscalía detalló que el acusado presentaba 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del test de alcoholemia. Según la investigación, el hombre habría consumido bebidas alcohólicas previamente en un boliche de la zona. Esta condición, sumada a la maniobra antirreglamentaria, agravó su situación procesal ante el Ministerio Público Fiscal.

Además de los fallecidos, el choque dejó un saldo de cuatro personas heridas con lesiones de diversa consideración. El conductor de la Kia Sorento sufrió heridas leves, mientras que las acompañantes de la Hilux presentaron cuadros graves y leves. Por ello, la imputación también incluyó múltiples hechos de lesiones en concurso ideal.

El magistrado interviniente estableció un plazo de dos meses para que la fiscalía concluya con la etapa de investigación preparatoria. Durante las próximas dos semanas, el acusado permanecerá privado de su libertad mientras se recolectan nuevas pruebas periciales.