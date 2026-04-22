INAUGURAN NUEVA DELEGACIÓN DE CAMIONEROS EN VIEDMA

El Sindicato de Camioneros de Río Negro celebró un hito histórico al inaugurar su nueva delegación en la ciudad de Viedma. El evento coincidió estratégicamente con el aniversario de la capital rionegrina, sumando un valor simbólico a la jornada. Gustavo Sol, secretario general del gremio, encabezó el acto destacando el esfuerzo realizado para concretar este anhelo de muchos años. La nueva sede representa un avance significativo en la infraestructura sindical de la región.

La estructura del edificio fue diseñada para ofrecer una atención integral a los trabajadores y sus familias. El inmueble cuenta con modernas instalaciones que incluyen consultorios de odontología, pediatría, medicina general y psicología. Al respecto, Sol afirmó que el objetivo es “estar acompañando a la familia camionera en la salud, que es lo más importante”. Esta inversión busca mejorar la calidad de vida de los afiliados frente a un contexto nacional complejo.

Los afiliados locales expresaron su entusiasmo por contar con un espacio físico propio en la capital. Carlos Miguel, empleado de la empresa OCA, manifestó que para ellos esta inauguración “cambia todo” el esquema gremial previo. Por su parte, Claudio Guayquillán de Prosegur destacó la relevancia de esta obra para la ciudad. “Siendo capital de provincia necesitábamos tener una delegación”, señaló el trabajador durante el festejo.

Finalmente, la inauguración se percibe como un salto de calidad en la prestación de servicios sociales. El sindicato busca cambiar su imagen a través de un trabajo social que brinde respuestas concretas en salud y educación. Gustavo Sol concluyó que, pese a los ataques que reciben las obras sociales, el camionero sigue apostando por crecer. Con esta nueva casa, el gremio consolida su presencia en el centro administrativo y político rionegrino.