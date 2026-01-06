La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

INCENDIO EN PUERTO PATRIADA: CASAS DESTRUIDAS Y CIENTOS DE EVACUADOS POR EL AVANCE DEL FUEGO

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Un incendio forestal de gran magnitud afectó este lunes a Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, con un saldo de al menos 10 viviendas destruidas y unas 700 personas evacuadas. El fuego avanzó con rapidez y obligó a un amplio operativo de emergencia para resguardar a residentes y turistas.

Las cifras oficiales fueron confirmadas por el intendente de El Hoyo, César Salamín, quien destacó que no se registraron personas heridas durante la evacuación.

El jefe comunal explicó que el operativo se vio complicado por el avance de las llamas sobre los accesos. Indicó que un camino quedó cortado por el fuego y que Protección Civil debió abrir un corredor de emergencia, el cual recién quedó habilitado durante la madrugada para retirar a personas que habían quedado varadas.

Desde el SPLIF El Bolsón señalaron que “en el momento del incendio el punto turístico se encontraba repleto de visitantes” y confirmaron que el fuego ya afectó más de mil hectáreas. En el combate participaron más de 100 brigadistas, con apoyo de medios aéreos, y colaboración de equipos de Bariloche, Neuquén y otros puntos de la región.

En paralelo, el impacto del incendio se sintió a cientos de kilómetros. Bomberos voluntarios de Plottier informaron que el humo llegó al Alto Valle por efecto del viento. “El humo que se percibe en Plottier y alrededores es por los incendios en la provincia de Chubut”, señalaron, mientras que desde la Secretaría de Emergencias indicaron que la columna se observa de manera intensa y espesa.

Lo último

MURIÓ LA ÚNICA SOBREVIVIENTE DEL CHOQUE FATAL DE UNA FAMILIA DE ROCA EN ENTRE RÍOS
MURIÓ LA ÚNICA SOBREVIVIENTE DEL CHOQUE FATAL DE UNA FAMILIA DE ROCA EN ENTRE RÍOS
RÍO NEGRO: PROPONEN REFORZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE VACUNACIÓN EN NIÑOS
RÍO NEGRO: PROPONEN REFORZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE VACUNACIÓN EN NIÑOS
INCENDIO EN PUERTO PATRIADA: CASAS DESTRUIDAS Y CIENTOS DE EVACUADOS POR EL AVANCE DEL FUEGO
INCENDIO EN PUERTO PATRIADA: CASAS DESTRUIDAS Y CIENTOS DE EVACUADOS POR EL AVANCE DEL FUEGO
VILLA PEHUENIA Y MOQUEHUE DESPIDIÓ EL 2025 CON 95% DE OCUPACIÓN TURÍSTICA
VILLA PEHUENIA Y MOQUEHUE DESPIDIÓ EL 2025 CON 95% DE OCUPACIÓN TURÍSTICA
BARDA DEL MEDIO TENDRÁ UN NUEVO HOSPITAL CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE $8.200 MILLONES
BARDA DEL MEDIO TENDRÁ UN NUEVO HOSPITAL CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE $8.200 MILLONES