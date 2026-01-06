INCENDIO EN PUERTO PATRIADA: CASAS DESTRUIDAS Y CIENTOS DE EVACUADOS POR EL AVANCE DEL FUEGO

Un incendio forestal de gran magnitud afectó este lunes a Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, con un saldo de al menos 10 viviendas destruidas y unas 700 personas evacuadas. El fuego avanzó con rapidez y obligó a un amplio operativo de emergencia para resguardar a residentes y turistas.

Las cifras oficiales fueron confirmadas por el intendente de El Hoyo, César Salamín, quien destacó que no se registraron personas heridas durante la evacuación.

El jefe comunal explicó que el operativo se vio complicado por el avance de las llamas sobre los accesos. Indicó que un camino quedó cortado por el fuego y que Protección Civil debió abrir un corredor de emergencia, el cual recién quedó habilitado durante la madrugada para retirar a personas que habían quedado varadas.

Desde el SPLIF El Bolsón señalaron que “en el momento del incendio el punto turístico se encontraba repleto de visitantes” y confirmaron que el fuego ya afectó más de mil hectáreas. En el combate participaron más de 100 brigadistas, con apoyo de medios aéreos, y colaboración de equipos de Bariloche, Neuquén y otros puntos de la región.

En paralelo, el impacto del incendio se sintió a cientos de kilómetros. Bomberos voluntarios de Plottier informaron que el humo llegó al Alto Valle por efecto del viento. “El humo que se percibe en Plottier y alrededores es por los incendios en la provincia de Chubut”, señalaron, mientras que desde la Secretaría de Emergencias indicaron que la columna se observa de manera intensa y espesa.