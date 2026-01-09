INCENDIOS EN CHUBUT: BOMBEROS DE EL HOYO CUENTAN CÓMO SE COMBATE EL FUEGO EN PRIMERA PERSONA

El incendio forestal que afecta a El Hoyo continúa activo y mantiene en alerta a brigadistas y bomberos voluntarios, en un contexto de altas temperaturas y condiciones que complican el trabajo en terreno. Desde el cuartel local describieron una jornada con clima más cálido que el día anterior, aunque sin viento en las primeras horas, un factor que por momentos ayuda a sostener el operativo.

La información corresponde a una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde Sofía Cerella, presidenta de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, explicó el escenario de este viernes. “El incendio continúa activo”, afirmó, y recordó que el día anterior las llamas generaron un momento crítico al bajar hacia una zona poblada. “Ayer nos hizo pegar un susto grande bajando a una zona con mucha población, que es la zona del Pedregoso”, señaló.

Cerella detalló que el combate se sostiene con medios aéreos y trabajo por tierra, con apoyo de equipos de distintos puntos. “Están operando los medios aéreos y continúa el combate por tierra”, indicó, al mencionar a brigadistas provinciales, nacionales y a bomberos voluntarios convocados. Sobre el avión de gran capacidad que llegó desde Santiago del Estero, explicó: “Estuvo haciendo disparos ayer”, y aclaró que la geografía impide ver en todo momento el funcionamiento de los recursos aéreos.

En el relato sobre cómo se vive el operativo, Cerella puso el foco en el desgaste y en el sostén emocional del equipo. “Llevamos ya varios días de trabajo mancomunado”, expresó, y destacó la actitud de los voluntarios. “Tienen siempre esa capacidad de continuar sonriendo”, dijo, al enumerar tareas que van desde el combate directo hasta la logística, las viandas, el abastecimiento de combustible y la administración que demanda una emergencia de este tipo.

Consultada por las pérdidas y la evolución del fuego, la presidenta del cuartel aclaró que la intencionalidad “la determina la justicia” y que el parte oficial no incluía el dato actualizado de hectáreas afectadas. Sin embargo, precisó: “Hasta ayer al mediodía eran más de 2.000 hectáreas y ayer avanzó bastante el fuego”, por lo que ese número cambia de forma importante. También citó el parte diario sobre el riesgo de “comportamiento impredecible del fuego” ante posibles cambios de viento.

En cuanto a la ayuda de la comunidad, Cerella explicó que hoy el cuartel logra cubrir necesidades operativas, pero mantienen una colecta para un objetivo clave. “Tenemos un sueño muy grande, que es poder adquirir un camión forestal”, afirmó. Indicó que el vehículo tiene un valor estimado de 50.000 euros, que llevan recaudados 20 millones de pesos y pidió difundir el alias “Bomberos del Hoyo” publicado en redes oficiales del cuartel, con el compromiso de informar lo recaudado y el destino de los fondos.

El Hoyo, 9 de enero de 2026.