INCENDIOS EN LA PATAGONIA: SORIA APUNTÓ CONTRA MILEI Y PRESENTÓ UN PROYECTO PARA DECLARAR LA EMERGENCIA

El senador nacional Martín Soria cuestionó al Gobierno nacional por la falta de inversión en el manejo del fuego y presentó un proyecto para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en provincias patagónicas afectadas por los incendios. Advirtió sobre un escenario crítico por la sequía, las altas temperaturas y los recortes presupuestarios.

Las definiciones se conocieron en una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde Soria relató su recorrida por la zona de El Bolsón y el Cajón del Azul. “Toda la cordillera está padeciendo una crisis de sequía, nevó muy poco durante el invierno y se suman temperaturas extremas”, señaló, y remarcó que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene a 16 provincias en situación crítica.

El senador apuntó directamente contra el presidente Javier Milei por los recortes en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. “Hay un recorte de casi el 70% del presupuesto”, afirmó, y agregó que “con gobernadores desesperados pidiendo horas de avión para usar hidrantes, esto es lo que se está viendo”. También cuestionó la falta de inversión en aviones propios para la región.

Sobre el proyecto presentado en el Senado, Soria explicó que busca acelerar la intervención del Estado nacional. “Declarar de manera urgente la emergencia ambiental, económica y habitacional permite asignar partidas extraordinarias para reconstruir infraestructura, asistir a familias afectadas y acompañar a pymes turísticas”, sostuvo, con créditos bonificados y exenciones fiscales.

Finalmente, advirtió sobre el impacto a largo plazo de los incendios. “Entre 2024 y 2025 se incendiaron 31.000 hectáreas, el registro más alto en 30 años”, afirmó, y subrayó que se trata de un daño al patrimonio natural y a la economía regional. “Negar el cambio climático y recortar recursos agrava el problema”, concluyó.

General Roca, 8 de enero de 2026.