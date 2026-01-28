INCENDIOS FORESTALES: EL PEDIDO DESESPERADO DE LOS GOBERNADORES PATAGÓNICOS

La situación ambiental en el sur argentino llegó a un punto crítico este verano. Los gobernadores de la región patagónica se unieron en un reclamo urgente hacia el Gobierno Nacional. El pedido central es la declaración inmediata de la Emergencia Ígnea en todo el territorio afectado. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lideró un encuentro virtual con sus pares regionales. La intención es que el proyecto de ley ingrese sin demoras en el temario de sesiones extraordinarias. Actualmente, el combate contra los incendios forestales agota los recursos provinciales de manera acelerada.

Las cifras presentadas durante la reunión son verdaderamente alarmantes. En Chubut, el fuego ya ha consumido más de 45 mil hectáreas de bosque nativo. La Pampa registra la situación más grave con 168 mil hectáreas totalmente devastadas por las llamas. Río Negro y Neuquén también reportan pérdidas significativas en sus ecosistemas naturales. Según Torres, la superficie total afectada representa veinte veces el tamaño de la Capital Federal.

La Patagonia atraviesa su ciclo más seco desde mediados de la década del sesenta. Este escenario climático extremo transforma los bosques en material combustible de alta peligrosidad. Por ello, los mandatarios sostienen que frente a condiciones extraordinarias se requieren herramientas legales extraordinarias.

Los costos operativos para intentar frenar los incendios forestales son prohibitivos para las arcas locales. Entre Río Negro y Chubut ya se han invertido más de 7 mil millones de pesos. Este dinero se destina principalmente al alquiler de aviones hidrantes y a la compra de combustible.

Además del factor económico, los gobernadores denunciaron la existencia de una pesada burocracia centralista. Claudio Vidal, mandatario de Santa Cruz, fue tajante al criticar las demoras en jurisdicciones de Parques Nacionales. Los dirigentes exigen libertad de acción para intervenir de forma inmediata cuando el fuego amenaza poblaciones cercanas.

No quieren que los límites administrativos impidan salvar vidas o viviendas durante los incendios forestales. También proponen leyes mucho más duras para los responsables de iniciar focos de fuego. El objetivo es castigar con rigor a quienes ignoren las prohibiciones de hacer fuego en zonas protegidas.

Del encuentro participaron los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), junto a los intendentes de Esquel, El Hoyo, Lago Puelo, Cholila y El Maitén; en tanto, Neuquén estuvo representada por la ministra Leticia Esteves y La Pampa por el ministro Horacio Di Nápoli, ante la ausencia de sus respectivos mandatarios.