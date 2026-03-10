INCERTIDUMBRE GLOBAL: LA GUERRA IMPACTA EN LAS BOLSAS Y EL PRECIO DEL PETRÓLEO

La escalada del conflicto en Medio Oriente generó fuertes movimientos en los mercados internacionales, con subas y bajas en las bolsas, variaciones en los bonos y cambios bruscos en el precio del petróleo, en un escenario marcado por la incertidumbre.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740 con la economista Ivana Rivero, quien explicó que la volatilidad responde a la falta de certezas sobre la duración del conflicto. “Es un contexto clásico de incertidumbre, nadie sabe cuándo termina, si es en el corto plazo o si sigue una semana más, dos más o tres más”, señaló.

Rivero sostuvo que la incertidumbre es el factor que más afecta a los mercados internacionales. “No hay nada peor para los mercados que la incertidumbre”, afirmó. En ese sentido, explicó que cuando no hay previsibilidad los inversores tienden a tomar posiciones más conservadoras. “Ante no tener claro lo que se viene en el corto plazo se paralizan casi todas las decisiones y uno tiende a resguardarse”, indicó.

La economista también advirtió que el conflicto impacta directamente en el precio del petróleo debido a la situación en la región productora. “Se están atacando las capacidades productivas de los países petroleros y eso implica que se recorta la oferta”, explicó. Según indicó, cualquier alteración en el precio del crudo tiene efectos globales porque se trata de un insumo clave para la economía mundial.

En relación con Argentina, Rivero consideró que el contexto internacional no representa una oportunidad directa para el país. “No creo que un contexto de guerra sea un contexto de oportunidad para Argentina”, sostuvo. Además, remarcó que el país aún debe reconstruir credibilidad en el escenario internacional. “Construir confianza cuesta muchísimo tiempo y Argentina todavía tiene que demostrar que puede sostener reglas estables”, afirmó.

