ÍNDICE EXTREMO DE INCENDIOS: QUÉ IMPLICA Y QUÉ ESTÁ PROHIBIDO

El índice de peligro de incendios en la región se encuentra en nivel Extremo, una situación que implica alto riesgo de propagación del fuego y la aplicación de restricciones más severas para prevenir incendios forestales y rurales. La medida busca reducir al máximo cualquier acción que pueda generar focos ígneos.

La información fue detallada en una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde se explicó que el decreto vigente se apoya en el índice de peligro de incendios, calculado diariamente con datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes a las 12 del mediodía y publicados alrededor de las 13 horas.

Desde el SPLIF se confirmó que, más allá del nivel del índice, siempre está prohibido hacer fuego en espacios públicos, como playas, senderos, veredas y sectores similares. También se mantiene la prohibición absoluta de realizar quemas de cualquier tipo, en cualquier lugar del territorio.

Cuando el índice alcanza el nivel Extremo, se suman nuevas restricciones. Se prohíbe el uso de fuego en terrenos particulares y también en campings bajo jurisdicción del SPLIF, aunque esta limitación no alcanza a los campings privados que dependen de Parques Nacionales.

En este contexto, se solicita a la comunidad y a quienes visitan la región que comprendan que el fuego al aire libre representa un riesgo significativo para los bosques, los montes y la producción local. Ante cualquier infracción, las denuncias deben realizarse únicamente al 103 – Protección Civil o al 4437417 – SPLIF Bariloche, ya que las redes sociales y teléfonos personales no son vías válidas.

San Carlos de Bariloche, 2 de enero de 2026

