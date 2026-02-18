INFIERNO EN LA RUTA 22: CHOQUE, EXPLOSIÓN Y LLAMAS EN CERVANTES

Un impactante choque sacudió la tranquilidad de la tarde este martes en el Alto Valle. El incidente ocurrió minutos después de las 14 horas sobre la Ruta Nacional 22, en la zona de la curva de Cervantes. Dos camiones de gran porte colisionaron de manera violenta, y desataron un escenario de fuego y temor que movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la región.

Según los reportes preliminares, el choque involucró a una unidad que transportaba pollos y a otra cargada con peras. La fuerza del impacto fue tal que se produjo una explosión inmediata, seguida de un incendio voraz que consumió gran parte de una de las estructuras. Las columnas de humo negro se divisaron desde varios kilómetros de distancia y alertaron a los conductores que transitaban por la zona en ese momento.

La respuesta de los servicios de rescate fue inmediata para contener las llamas y asistir a las víctimas. En el sitio trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios de Cervantes, efectivos de la Policía de Río Negro y ambulancias del sistema de salud público. Los profesionales médicos evaluaron rápidamente a los tres hombres involucrados, quienes lograron salir de las cabinas antes de que el fuego se propagara por completo.

Desde el nosocomio local se brindó tranquilidad respecto al estado de los pacientes tras las primeras evaluaciones. Uno de los conductores presentó una herida cortopunzante en su mano derecha, mientras que un acompañante resultó con lesiones leves en una de sus piernas. El tercer involucrado solo manifestó dolores musculares generalizados por el golpe. Se descartaron quemaduras de gravedad o riesgos de vida para los afectados, quienes permanecen bajo observación preventiva.

El tránsito en la Ruta Nacional 22 sufrió interrupciones totales y desvíos obligatorios durante varias horas. El personal de Seguridad Vial coordinó las rutas alternativas para evitar nuevos incidentes mientras los peritos trabajaban en determinar las causas mecánicas o humanas del choque. Se solicita a la población extremar las precauciones al circular por el sector, ya que las tareas de limpieza de escombros y remoción de los vehículos pesados se extendieron hasta el anochecer.