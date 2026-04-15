INFLACIÓN EN ALZA Y SEÑALES MIXTAS PARA LA ECONOMÍA: QUÉ SE ESPERA PARA LOS PRÓXIMOS MESES

El dato de inflación del 3,4% encendió señales de alerta y reabrió el debate sobre el rumbo económico, aunque especialistas advierten que el contexto muestra elementos mixtos de preocupación y recuperación.

La economista Ivana Rivero analizó el escenario en una entrevista con AM740 La Carretera, donde explicó los factores detrás del índice y las perspectivas para los próximos meses.

Rivero sostuvo que el número de marzo debe leerse dentro de un proceso más amplio. “Fue un trimestre que no es lo que se esperaba, pero hay que retroceder un poco para entender ciertas subas”, señaló, y remarcó que todavía persiste un proceso de reacomodamiento de precios en la economía.

Entre los principales factores que impulsaron la inflación, destacó el impacto de rubros específicos. “La suba se explica por el precio de los combustibles, el precio de la carne y el precio de los servicios educativos”, afirmó, al tiempo que recordó que marzo suele ser un mes con aumentos estacionales por el inicio del ciclo lectivo.

En cuanto a lo que viene, planteó un escenario con cierta moderación inflacionaria, aunque sin certezas absolutas. “No vemos que en los próximos meses haya cosas que te alerten”, indicó, y agregó que algunos aumentos no se repetirán inmediatamente, lo que podría desacelerar el índice en el corto plazo.

Finalmente, la economista subrayó que el foco debe ponerse en el poder adquisitivo y la reactivación. “Hay sectores que comienzan a recuperar el poder de compra y se está viendo una reactivación más generalizada”, explicó, aunque advirtió que la mejora no es homogénea y que la inflación sigue siendo “una de las enfermedades más difíciles de revertir” en la economía argentina.