INICIARON EL RESCATE DE LOS FÓSILES DE UN GLIPTODONTE

El gobierno de la provincia de Neuquén puso en marcha un operativo de rescate tras el descubrimiento de restos fósiles de un gliptodonte en el Valle del Covunco. El hallazgo fue realizado por un vecino de Mariano Moreno, quien notificó de inmediato al Museo Provincial de Minería Olsacher, ubicado en la localidad de Zapala.

A partir del aviso, la Dirección de Patrimonio Cultural coordinó las labores de campo junto a especialistas para resguardar las piezas de esta megafauna del Pleistoceno. La directora del área, Claudia Della Negra, destacó que “se coordinó el rescate de los restos de esta especial megafauna, como así también posibles hallazgos de otros mamíferos o fósiles en todo el sector”.

El ejemplar encontrado destaca por la conservación de una porción considerable de su coraza ósea. Este detalle técnico resulta clave para los investigadores, ya que permitirá analizar con mayor precisión la biodiversidad de estos antiguos mamíferos acorazados que habitaron el suelo neuquino.

Los gliptodontes eran animales emparentados con los armadillos actuales que llegaron a convivir con las primeras poblaciones humanas de América. Su estructura corporal estaba cubierta por cientos de placas rígidas denominadas osteodermos, que les brindaban protección frente a los depredadores de la época.

El operativo en el terreno requiere la intervención de un equipo técnico abocado a la logística, la documentación de la excavación y la seguridad del área. Para garantizar la protección del yacimiento, las autoridades cuentan con el apoyo constante de efectivos de la Policía Provincial.

Los trabajos científicos son dirigidos por el geólogo Alberto Garrido y el paleontólogo Juan Gutiérrez. En la iniciativa participan además especialistas de la Dirección de Minería y personal del museo zapalino, constituyendo un esfuerzo interdisciplinario para preservar el material recuperado.

Patrimonio local

Por otra parte, los funcionarios mantuvieron conversaciones con el lonco Blas Ortiz, representante de la comunidad Millaqueo. El objetivo consiste en articular acciones a corto plazo para poner en valor el patrimonio local mediante circuitos de senderismo y espacios de divulgación cultural en la zona.

En Neuquén existían antecedentes de hallazgos en áreas como Las Ovejas y Collón Cura, aunque la mayoría correspondía a piezas aisladas del Mioceno. Este nuevo descubrimiento aporta valiosa información sobre sedimentos mucho más recientes dentro de la escala geológica regional.

Finalmente, las autoridades reiteraron a la población la necesidad de no manipular ni extraer elementos ante la presencia de posibles yacimientos arqueológicos o paleontológicos. La recomendación principal exige tomar fotografías, marcar la ubicación aproximada y dar aviso inmediato a los organismos oficiales responsables.