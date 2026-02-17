INICIÓ LA TRANSFORMACIÓN DE LA EX RUTA 22 EN NEUQUÉN

La Municipalidad de Neuquén empezó este martes con la que considera “la obra más grande de la historia de la ciudad”. Se trata de la transformación integral de la Avenida Mosconi en la nueva Gran Avenida de Neuquén. Este ambicioso proyecto busca convertir la antigua traza de la Ruta Nacional 22 en un corredor urbano moderno y fluido. Los trabajos representan un cambio estructural en la planificación de la capital provincial y apuntan a eliminar las barreras físicas existentes entre el norte y el sur de la zona urbana.

Entre las calles Olascoaga y Chubut comenzaron los primeros trabajos de fresado y desmontaje del material asfáltico existente. Debido a estas tareas, el tramo central se encuentra cortado desde las primeras horas del día para garantizar la seguridad de los operarios. No obstante, las autoridades confirmaron que los cruces transversales en ambas intersecciones se mantienen habilitados para el paso vehicular. Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y prestar especial atención a la señalización provisoria instalada en todo el sector afectado.

Las primeras tareas operativas constaron de la instalación de cercos de chapa para delimitar el área de trabajo por razones estrictas de seguridad. Para organizar los desvíos del tránsito, se colocaron e iluminaron bloques de hormigón tipo New Jersey en puntos estratégicos. En las primeras horas de la mañana, el personal vial comenzó a redirigir la circulación de los vehículos hacia las calles colectoras. El municipio recomendó a los automovilistas manejar con paciencia y anticipar sus movimientos, especialmente en las zonas de mayor congestión por el transporte pesado.

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, brindó detalles sobre el despliegue técnico en declaraciones radiales. El funcionario señaló que las máquinas ya se encuentran operando en la zona del obrador y en el sector específico de las excavaciones. Entre el equipamiento presente se destacan retroexcavadoras, topadoras, cargadoras y potentes fresadoras para el retiro del pavimento viejo. Nicola enfatizó que el inicio de esta obra marca un hito definitivo en la movilidad y conectividad de todos los habitantes neuquinos.

Logística, desvíos y sustentabilidad ambiental

En dirección oeste-este, los conductores deben desviarse obligatoriamente en Avenida Olascoaga hacia la colectora lateral para continuar su camino. En sentido contrario, el desvío principal se encuentra en la calle Chubut para bajar por Félix San Martín hasta retomar Olascoaga. Una vez allí, los vehículos podrán volver a subir a la Avenida Mosconi de forma temporal según lo permitan las etapas de obra. La planificación contempla que los trabajos se ejecuten durante las 24 horas del día para agilizar los tiempos, priorizando el movimiento de camiones en horario nocturno.

Finalmente, el proyecto destaca por ser una obra ambientalmente sustentable que reutilizará gran parte de los materiales retirados de la vieja ruta. El arbolado urbano existente será reubicado cuidadosamente, mientras que el material del terraplén se destinará a rellenos en otros sectores de la ciudad. También se recuperarán elementos de iluminación, guardarraíles, semáforos y cartelería para su posterior aprovechamiento en espacios públicos. Esta intervención no solo mejorará el tránsito con diez carriles y nuevas bicisendas, sino que también solucionará problemas históricos de drenaje mediante un gran sistema pluvial subterráneo.