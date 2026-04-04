INSEGURIDAD EN EL OESTE: ATACARON A PIEDRAZOS UN COLECTIVO

Un nuevo hecho de violencia sacudió la tranquilidad de la madrugada este viernes en la ciudad de Neuquén. Alrededor de las 5:30, una unidad de la línea 13 perteneciente a la empresa COLE fue interceptada por un grupo violento en el cruce de las calles Abraham y El Antu, en el corazón del sector oeste.

Cuatro adolescentes, conformados por tres varones y una mujer, fueron los responsables de la agresión. Los jóvenes lograron frenar la marcha del vehículo momentáneamente para comenzar una lluvia de piedras contra la carrocería y los cristales. A pesar de la intensidad de los impactos y el susto generalizado no hubo que lamentar personas heridas.

La actitud del chofer fue fundamental para garantizar la seguridad de los pasajeros. Ante la rotura inminente de los cristales, el trabajador actuó con celeridad y ordenó a los personas que se movieran hacia la parte frontal. “Vengan hacia adelante y aléjense de las ventanas traseras”, indicó el chofer para evitar que las astillas alcanzaran a alguien.

Tras el incidente, la unidad no permaneció en el sitio para esperar a los efectivos policiales. El chofer decidió continuar el trayecto siguiendo los protocolos internos de la empresa para zonas de alta peligrosidad. La prioridad absoluta fue evacuar el área de conflicto de forma inmediata para proteger la integridad física de los ciudadanos que se dirigían a sus empleos.

Este episodio reaviva el debate sobre la inseguridad que atraviesan los servicios públicos en los barrios. Tanto los trabajadores como los usuarios frecuentes manifiestan un creciente temor por la repetición de estos actos vandálicos. La vulnerabilidad de los recorridos nocturnos y de primera hora sigue siendo una materia pendiente para las autoridades locales.