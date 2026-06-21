INSEGURIDAD SIN FIN: UN ADOLESCENTE FUE ASESINADO DE UN DISPARO EN EL BARRIO CONFLUENCIA

Un nuevo hecho de sangre conmocionó profundamente a los vecinos de la capital neuquina durante el último fin de semana. Un menor de 16 años perdió la vida de forma violenta tras ser agredido con un arma de fuego. El dramático episodio ocurrió en el barrio Confluencia.

El brutal ataque se registró en las primeras horas del sábado en plena vía pública. La víctima se encontraba en la vereda de su propio domicilio, situado en la intersección de las calles Lago Epulafquén y Monte Hermoso. En ese sitio, el joven recibió un letal impacto de bala en la cabeza.

A las pocas horas de cometerse el homicidio, las autoridades policiales lograron un avance significativo en la causa. Un adolescente de la misma edad que el fallecido fue demorado por los efectivos. Actualmente, la Justicia lo considera el principal sospechoso de efectuar el disparo fatal.

Las primeras líneas de investigación sugieren que el crimen no habría sido un hecho aislado. La principal teoría de los pesquisas vincula el asesinato directamente con una vieja disputa territorial. Se sospecha de un violento enfrentamiento entre bandas antagónicas que operan en esa zona de la ciudad.

“Estamos trabajando intensamente para determinar la secuencia exacta del ataque”, señalaron fuentes judiciales ligadas al caso. El personal de la comisaría 19 y los peritos de Criminalística preservaron rápidamente el lugar del hecho. Allí recolectaron vainas servidas y rastros fundamentales para la causa.

Las cámaras serán claves

Los investigadores también concentran sus mayores esfuerzos en identificar a posibles partícipes o encubridores del homicidio. Para lograrlo, analizan minuciosamente los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas de los alrededores. Además, el personal policial continúa tomando declaraciones testimoniales clave a los vecinos del barrio.

Debido a las cortas edades de los involucrados en el hecho, el expediente penal quedó en manos de un fuero especializado. La Fiscalía de Delitos Juveniles lidera este proceso integral para esclarecer las motivaciones del agresor. Se busca determinar fehacientemente si existió una planificación previa o si fue un altercado espontáneo.