SE FRENÓ LA LLEGADA DE CAÑOS PARA VACA MUERTA SUR EN LA COSTA RIONEGRINA

La llegada de caños destinados a la obra de Vaca Muerta Sur en la costa rionegrina quedó frenada tras una fiscalización que detectó que una empresa no cumple con la ley 80/20, normativa que prioriza la contratación de mano de obra local. La medida generó un fuerte impacto en el Puerto de San Antonio Oeste.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde se confirmó que la Secretaría de Trabajo de Río Negro actuó en conjunto con el Sindicato de Camioneros durante la jornada de inspección. El operativo permitió constatar irregularidades laborales que derivaron en actas de infracción y notificación formal a la empresa involucrada.

Desde el organismo provincial también se informó que, además del incumplimiento de la ley 80/20, la empresa no estaría correctamente empadronada para operar, lo que agravó la situación administrativa detectada durante la fiscalización realizada en el puerto.

En el lugar estuvo presente el secretario general del Sindicato de Camioneros, Gustavo Sol, quien fue contundente al fijar la postura gremial frente a lo sucedido: “si no hay trabajo para los rionegrinos, no va a haber trabajo para nadie en esta actividad”, sostuvo tras confirmarse la infracción.

Por último, se confirmó que el lunes a las 10 de la mañana se realizará una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Cipolletti con la empresa en cuestión, donde se analizarán las irregularidades detectadas y se definirá cómo continúa el proceso, mientras la actividad vinculada a la obra permanece paralizada.

San Antonio Oeste, 16 de enero de 2026