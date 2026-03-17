INSTITUTO VACA MUERTA, UN HITO EDUCATIVO PARA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA

Para cubrir la alta demanda laboral que se prevé para los próximos años con personal calificado, se puso en marcha, oficialmente, el Instituto Vaca Muerta (IVM) en la capital neuquina. Este complejo educativo representa una alianza estratégica entre el sector público y la industria privada.

La iniciativa contó con una inversión inicial de 11 millones de dólares aportados por 31 empresas del sector energético. El centro funciona en el Polo Científico y Tecnológico de Neuquén, un espacio cedido por la municipalidad local. Además de las compañías, el proyecto integra el apoyo de los gobiernos provinciales y los principales sindicatos petroleros de la región.

Durante el acto inaugural, el Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, calificó la puesta en marcha como un logro colectivo fundamental. El directivo enfatizó la importancia de la colaboración para el crecimiento económico nacional. “Invertimos los privados, y lo hicimos entre todos para aportar nuestro granito de arena para que el país finalmente despegue”, afirmó Marín.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa subrayó que la formación técnica es el pilar para el aprovechamiento real del recurso no convencional. El mandatario neuquino destacó la intención de descentralizar estas capacitaciones hacia otras localidades, como Plaza Huincul. “Buscamos la manera de capacitar a nuestra gente y apostamos a tener una mirada federal”, aseguró el titular del Ejecutivo provincial.

El instituto ocupa tres pisos equipados con aulas modernas, pizarras LED y seis salas de simulación virtual de alta fidelidad. Los estudiantes tienen acceso a tecnología idéntica a la utilizada actualmente en los yacimientos, incluyendo áreas de automatización, química y perforación. Un punto destacado es la conexión en vivo con un “pozo escuela” ubicado en el área Río Neuquén.

Los cursos son totalmente gratuitos y están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 35 años con secundario completo. La formación tiene una duración de cuatro meses y se enfoca en perfiles críticos como fractura, mantenimiento y producción. Hasta el momento, el interés ha sido masivo, con más de 17.000 alumnos inscriptos para los primeros ciclos de capacitación.

Desde el sector gremial, Marcelo Rucci insistió en la necesidad de garantizar la seguridad operativa como valor innegociable en la industria. El dirigente sindical recordó que la educación es la herramienta principal para alcanzar la eficiencia y proteger la integridad de los operarios. «No hay un solo metro cúbico que justifique una curita», sentenció Rucci respecto a los estándares de prevención.

El sostenimiento del IVM requerirá una inversión anual de tres millones de dólares, financiados íntegramente por las empresas socias. Entre las operadoras participantes se encuentran YPF, Chevron, Shell y Pan American Energy, junto a diversas firmas de servicios. Este esfuerzo conjunto busca profesionalizar la mano de obra local y consolidar a la Patagonia como un centro de excelencia energética.