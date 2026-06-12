INTIMAN A CONCEJAL LIBERTARIO A RATIFICAR DENUNCIAS EN CUTRAL CO

En Cutral Co, la concejal María Elena Paladino presentó una iniciativa sobre tablas para exigir medidas urgentes dentro del cuerpo legislativo. El pedido surge tras las graves acusaciones públicas vertidas por un par de la fuerza La Libertad Avanza.

El proyecto de resolución intima al edil Omar Pérez a judicializar sus afirmaciones en un plazo perentorio de doce horas. El legislador libertario deberá presentarse ante la fiscalía para aportar las pruebas que sustenten sus dichos mediáticos.

La controversia se originó durante una entrevista audiovisual brindada por el concejal a la periodista María Julia Oliván. En ese espacio de streaming, el funcionario vinculó de manera directa la gestión comunal con supuestas actividades vinculadas al narcotráfico.

Durante el reportaje, Oliván preguntó si era un municipio rico copado por el narcotráfico. Ante la consulta, Pérez respondió: “Si, es importante lo que vos estás diciendo. No hay un compromiso y una lucha desde el gobierno municipal por terminar con el narcotráfico en la ciudad”.

El concejal opositor también apuntó contra la gestión que encabeza Ramón Solano Rioseco en la localidad desde hace dos décadas. En la misma línea, comparó la ejecución de los trabajos locales con supuestas irregularidades cometidas en el ámbito federal.

“Como pasa a nivel nacional, la obra pública implica gran foco de corrupción”, aseveró Pérez ante los micrófonos de la prensa nacional. Estas declaraciones generaron un inmediato malestar en distintos sectores políticos que integran el parlamento de la comarca petrolera.

Por su parte, el legislador Fabián Godoy salió al cruce de su par y defendió la identidad de la población local. El edil calificó las manifestaciones de la oposición como una estrategia desmedida que altera de forma errónea la realidad cotidiana.

Godoy opinó que las declaraciones mostraron un relato que estaba deformado, no era exacto, que estaba exagerado y que buscaba impacto político. El representante oficialista concluyó manifestando su rechazo y aseguró que la situación planteada le causó mucha indignación.