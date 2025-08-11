INVESTIGAN LA MUERTE DE UNA POLICÍA DE NEUQUÉN COMO PRESUNTO FEMICIDIO

La muerte de una agente de policía de 27 años en Neuquén conmocionó a los vecinos del barrio Melipal de la capital neuquina y ha puesto en marcha un protocolo de investigación por posible femicidio. Deyanira Aylén Vázquez fue encontrada sin vida en su domicilio.

La pareja de Vázquez es por ahora el principal sospechoso. La fiscalía activó los protocolos de actuación para muertes violentas de mujeres, un paso crucial que reconoce la gravedad del contexto y la posibilidad de que se trate de un femicidio. La fiscal Guadalupe Inaudi está a cargo de la causa.

Una de las pruebas más importantes para determinar el curso de la investigación es la autopsia, que se realizará este lunes por la mañana con el fin de establecer la causa exacta de la muerte y si las lesiones encontradas en el cuerpo son compatibles con la hipótesis de femicidio. Adicionalmente, se someterán a análisis al detenido, incluyendo pruebas para detectar restos de pólvora.

La investigación no se limita al análisis forense. Se están recabando testimonios de colegas, familiares y vecinos de la víctima para reconstruir las últimas horas de vida de Deyanira. También se solicitó la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas en las inmediaciones de la vivienda, con el objetivo de obtener una cronología precisa de los eventos y descartar la participación de terceros.

La investigación se inició después de que la oficial no se presentara a su turno de trabajo. Esto encendió las alarmas en la comisaría, que envió un patrullero a su domicilio para verificar su estado. Sin embargo, los agentes no obtuvieron respuesta.

Horas más tarde, vecinos alertaron a la policía sobre gritos y una fuerte discusión que habían escuchado en la madrugada. Con esta nueva información, los efectivos regresaron a la vivienda. Al ingresar, encontraron a la mujer sin vida en su cama. Su cuerpo estaba cubierto hasta el cuello y tenía un arma de fuego en su mano derecha.

Neuquén, 10 de agosto de 2025.