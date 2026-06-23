INVESTIGAN UN “ROBO HORMIGA” DE 150 MILLONES DE PESOS EN EL BPN

Una vez más, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) se encuentra en el ojo de la tormenta tras detectarse una millonaria maniobra fraudulenta interna. Fuentes de la entidad bancaria confirmaron que tres empleados de la susucrsal de calle Rodhe y Belgrano son investigados por un presunto “robo hormiga” que, de acuerdo a las primeras estimaciones, ascendería a la impactante suma de 150 millones de pesos.

El hecho habría tenido lugar en un área clave de la entidad: el sector de cajeros automáticos. Los sospechosos habrían aprovechado sus funciones y el acceso a los sistemas de recarga para retirar de manera sistemática pequeñas sumas de dinero que, a lo largo del tiempo, consolidaron la millonaria cifra.

Ante las primeras alarmas y desfasajes financieros detectados, las máximas autoridades del BPN reaccionaron de inmediato activando los protocolos de seguridad interna. Se inició de oficio una exhaustiva auditoría interna para determinar con precisión el modus operandi y el monto definitivo del desfalco. También se busca determinar quiene o quiénes son los responsables de la maniobra.

Se prevé que los resultados concluyentes del peritaje contable e informático estén listos en un plazo de 15 días. Desde el entorno de la banca provincial aseguraron que, una vez finalizado el sumario interno y con el informe de la auditoría en mano, se radicará la denuncia penal correspondiente en la justicia.