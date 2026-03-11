JACOBACCI SE PREPARA PARA EL PRIMER EMBARQUE DE ORO DEL PROYECTO CALCATREU

La localidad de Ingeniero Jacobacci se prepara para un hecho histórico: en los próximos meses se concretará el primer embarque de oro del proyecto minero Calcatreu, un hito que marca el inicio de una nueva etapa productiva en la Región Sur de Río Negro.

La información fue confirmada por el intendente José Antonio Mellado en una entrevista realizada en la AM740. Allí explicó que el proyecto ya se encuentra en una etapa avanzada y que el primer envío del mineral se concretará en los próximos meses. “En pocos días más ya se empieza a aliviar el primer material y se estima que en 60 días ya empieza a salir el oro y la plata a través del aeropuerto de Bariloche”, señaló.

El jefe comunal destacó que la actividad minera ya comienza a generar un fuerte impacto en la economía local. Según indicó, actualmente trabajan casi 200 personas en el proyecto principal y un número adicional en empresas contratistas. “Hoy están trabajando en la empresa Calcatreu 196 trabajadores, de los cuales 156 son de Jacobacci”, detalló.

Mellado sostuvo que la minería forma parte de la historia productiva de la localidad desde hace décadas. Recordó que Jacobacci es el principal productor sudamericano de diatomita y que actualmente operan ocho empresas vinculadas a ese mineral. “Jacobacci es un pueblo minero y esa actividad en las últimas décadas viene en crecimiento”, afirmó.

El intendente también explicó que la llegada de la minería de primera categoría genera un movimiento económico visible en la ciudad. “Hoy uno ve un Jacobacci muy activo, muy dinámico, con los hoteles llenos, los talleres trabajando y los comercios con más movimiento”, indicó. Además señaló que muchos vecinos que habían emigrado regresaron a la ciudad por las oportunidades laborales.

Finalmente, Mellado consideró que el desarrollo minero puede cambiar el futuro de la Región Sur. “Estamos escribiendo desde Jacobacci y desde la región una página importante en la historia de nuestra provincia”, aseguró. En ese sentido remarcó que existen numerosos proyectos de exploración en la zona que podrían consolidar a la región como un nuevo polo productivo.

Ingeniero Jacobacci, 7 de marzo de 2026.