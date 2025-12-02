JAVIER ACEVEDO PIDIÓ A NACIÓN SOSTENER LOS BENEFICIOS IMPOSITIVOS DEL INVAP

El legislador rionegrino Javier Acevedo (ARI) presentó un proyecto para reclamar al Gobierno nacional que mantenga las exenciones impositivas vigentes para el INVAP. La preocupación surgió luego de que, según indicó, en el borrador del Presupuesto Nacional 2026 se omitiera la cláusula que garantiza ese beneficio para la empresa tecnológica con sede en Río Negro.

La información fue compartida en el programa Rutas Argentinas, emitido por AM740 La Carretera. Acevedo explicó que la discusión resurgió tras una reunión entre autoridades nacionales y el gobierno provincial, en la que se analizó la importancia de sostener el esquema que exime al INVAP del pago de gravámenes e impuestos a la importación de partes y componentes necesarios para sus desarrollos.

“INVAP es una empresa tecnológica por excelencia, rionegrina, que tenemos que defender”, sostuvo Acevedo. El legislador remarcó que la firma emplea a más de 1.400 personas y compite globalmente con potencias como Estados Unidos, Alemania y China. Subrayó además que las exenciones son clave para reducir costos, ganar licitaciones internacionales y asegurar estabilidad impositiva.

Durante la entrevista, Acevedo afirmó que sin estos beneficios el INVAP perdería competitividad: “INVAP es nuestra, es un orgullo de Río Negro y no es un tema menor”. Agregó que las exenciones no son un privilegio, sino una necesidad para sostener la producción de satélites, equipamiento médico y soluciones de defensa, sectores donde el país necesita soberanía.

Finalmente, el legislador también se refirió al paquete impositivo provincial y al presupuesto 2026, que ya ingresaron a la Legislatura. Señaló que analizarán la carga tributaria en conjunto con los asesores económicos, y advirtió que “hay que sacarle el pie de la cabeza a quien produce y trabaja” para que la economía crezca.

Río Negro, 2 de diciembre de 2025