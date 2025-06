JAVIER ACEVEDO RECLAMÓ EL TRATAMIENTO DE SU PROYECTO DE EMERGENCIA SANITARIA

“Lo presentamos el año pasado y no se trata”. Con esas palabras, el legislador rionegrino Javier Acevedo volvió a reclamar por el proyecto de ley que propone declarar la emergencia sanitaria en la provincia. En diálogo con La Carretera, aseguró que, a pesar de que la situación en hospitales públicos sigue siendo crítica, la iniciativa no avanza en la Legislatura. “Hay bloques opositores que hablan de salud pública en los medios, pero no levantan la mano cuando hay que votar”, lamentó.

Acevedo explicó que el proyecto fue ingresado a principios de 2023, tras constatar en el territorio las múltiples falencias del sistema sanitario provincial: falta de personal, equipos que no funcionan, escasez de medicamentos y un incremento en la demanda. “Mucha gente dejó de pagar mutuales y hoy depende completamente del hospital público”, señaló. También valoró avances puntuales como la apertura de nuevos hospitales, pero remarcó que la crisis diaria continúa.

El legislador apuntó directamente contra la inacción legislativa. Dijo que ni siquiera se le da debate en comisión y que, al pedir su tratamiento sobre tablas, siempre obtiene respuestas negativas. Lo más llamativo, según Acevedo, es que algunos sectores de la oposición tampoco acompañan: “Dicen una cosa en los medios y hacen otra en la Legislatura. Cuando les pedimos que voten una herramienta para resolver la crisis, desaparecen”, criticó.

La emergencia sanitaria permitiría al Gobierno acceder a recursos extraordinarios y realizar compras directas en situaciones críticas, como ocurrió con la falta de medicamentos oncológicos. “No se trata de poner palos en la rueda ni de criticar destructivamente. Es una herramienta más para gestionar una crisis”, sostuvo Acevedo. Además, subrayó que esta figura incluye la conformación de comités de crisis con participación de trabajadores de la salud para definir prioridades y resolver cuellos de botella en cada región.

Respecto al temor de algunos gremios del sector sanitario, que ven en la emergencia una posible sobrecarga laboral, Acevedo aseguró que ese punto fue contemplado. “Algunos trabajadores tenían reservas, pero hoy empiezan a ver que puede ser parte de la solución”, indicó. Aclaró que el proyecto no pretende vulnerar derechos laborales y que el diálogo con el personal es parte esencial del comité de crisis propuesto.

Río Negro, 13 de junio de 2025