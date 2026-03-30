JEFE DE SEGURIDAD VIAL DE CIPOLLETTI CHOCÓ Y EL TEST DE ALCOHOLEMIA LE DIO POSITIVO

Lo que parecía un siniestro vial más, terminó siendo un escándalo en las filas de la Policía de Río Negro. En la madrugada de este domingo, Sergio Casagrande, un alto jefe del área de Seguridad Vial de Cipolletti protagonizó un incidente vial en la ruta 7, entre Centenario y Neuquén.

El oficial circulaba a bordo de un Suzuki Fun blanco en sentido norte-sur. Por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra el guardarrail. Tras el choque, el vehículo realizó un trompo sobre la cinta asfáltica, quedando con daños severos en su parte posterior y restos esparcidos por la calzada.

Al lugar arribaron efectivos de la Comisaría 5 y personal de tránsito para realizar las diligencias de rigor. La sorpresa de los uniformados fue mayúscula al identificar a su colega de jerarquía involucrado en el accidente. La situación se agravó instantáneamente tras realizarle el test de alcoholemia preventivo al conductor.

El control arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, triplicando los valores permitidos. Este dato generó una fuerte repercusión institucional, dado que el implicado desempeña tareas de prevención vial. Según trascendió, Casagrande se encontraba de franco de servicio y regresaba de un evento de carácter familiar.

Se fue sin alta médica

Tras el impacto, una ambulancia trasladó al jefe policial al hospital de Centenario para una revisión general. Sin embargo, el caso sumó un tinte de irregularidad cuando el hombre se retiró del nosocomio por sus propios medios. Al llegar los investigadores para tomarle declaración, el personal médico confirmó que no contaba con el alta formal.

Desde la fuerza confirmaron que se activaron de inmediato los protocolos administrativos y contravencionales pertinentes. El funcionario fue apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación interna. “Se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes ante la gravedad del hecho”, señalaron fuentes oficiales vinculadas al procedimiento realizado en la ruta neuquina.