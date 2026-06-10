JOVEN CAYÓ DESDE UN CUARTO PISO EN PLENO CENTRO NEUQUINO

Un impactante incidente conmovió a los vecinos del centro de Neuquén este miércoles. Un joven cayó desde el cuarto piso de un edificio de departamentos. El dramático hecho ocurrió en un complejo ubicado en la calle Talero al 500.

La caída del joven se detuvo en una estructura del primer nivel. Dicha plataforma, al ser más amplia, evitó que la víctima impactara directamente contra la planta baja. Testigos del lugar alertaron de inmediato a las autoridades locales.

El operativo de emergencia se desplegó con máxima urgencia en la zona. Efectivos policiales, una dotación de Bomberos y el equipo médico del SIEN arribaron rápidamente. Los rescatistas iniciaron las maniobras en un sector de muy difícil acceso.

Para lograr la extracción, los bomberos ingresaron de forma estratégica por una puerta lateral. Gracias a este movimiento coordinado, estabilizaron al paciente y pudieron retirarlo del techo. Posteriormente, el personal sanitario tomó el control de la situación.

La ambulancia trasladó de urgencia al herido hacia el hospital Castro Rendón. Los primeros reportes médicos indicaron que el joven presentaba lesiones de gravedad. Al momento de su ingreso al nosocomio, registraba signos vitales débiles.

La víctima tiene aproximadamente 25 años y es oriunda de Bariloche. Según testimonios vecinales, el afectado atravesaba una situación de consumos problemáticos en la actualidad. “Quería trabajar y cambiar”, declaró conmovido un residente del edificio.