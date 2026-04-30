JUAN MARTÍN AFIRMÓ QUE EL PRO BUSCA “RESURGIR” EN RÍO NEGRO TRAS LA CRISIS CON LA LIBERTAD AVANZA

El legislador Juan Martín aseguró que el PRO atraviesa una etapa de reorganización en Río Negro y sostuvo que el partido buscará recuperar protagonismo electoral en 2026, luego de las tensiones internas y del impacto político generado por el crecimiento de La Libertad Avanza.

La información corresponde a una nota realizada en AM740, donde Martín habló sobre el proceso interno del PRO, la intervención de Mauricio Macri en la estrategia nacional y la situación partidaria en la provincia. “Mauricio Macri es el presidente del PRO en el país y a mí me toca liderar el proceso del PRO en Río Negro”, afirmó.

El legislador señaló que el partido está “en un franco proceso de recuperación” después de lo que definió como “una crisis de identidad producto de La Libertad Avanza”. También explicó que en Río Negro no se concretó una interna porque la otra lista “no completó los trámites formales” y que ahora su sector espera la proclamación para ordenar la estructura partidaria.

Martín sostuvo que el PRO debe volver a tener una propuesta propia, aunque no descartó acuerdos. “Podemos ir solos, podemos fomentar algún tipo de acuerdo o alianza con los que siempre decíamos que eran los más parecidos”, indicó. En ese sentido, mencionó posibles conversaciones con sectores de La Libertad Avanza, aunque aclaró que el proceso provincial de ese espacio “fue bastante tóxico”.

Sobre el rol de Macri, el legislador aseguró que el expresidente busca consolidar una agenda de cambio, pero con mayor capacidad política. “No alcanza solamente con que ahora haya conciencia del equilibrio de las cuentas públicas”, expresó, y cuestionó algunas actitudes del gobierno nacional: “La pelea con los periodistas, ese circo romano que armaron ayer en Congreso, a un espacio republicano con ideas de centro derecha como el PRO no nos gusta”.

Viedma, 30 de abril de 2026.