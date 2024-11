JUAN MARTÍN: ENTRE LAS ELECCIONES EN EEUU Y EL PRESUPUESTO 2025

El legislador rionegrino, presidente del bloque PRO Unión Republicana, Juan Martín participó como “observador electoral” durante las elecciones presidenciales que se desarrollaron en Estados Unidos el pasado martes 5 de noviembre.

En diálogo con AM 740, el parlamentario destacó que “volví más convencido que nunca que hay que volver a la boleta única de papel, es un proyecto que ya tiene media sanción, que no hay más margen para que Río Negro no tenga ese sistema electoral verdaderamente bochornoso que instrumentó Juntos Somos Río Negro, con el tema de colectoras, adhesiones y todo eso. Es un sistema arcaico”.

En otro sentido, consultado por el Presupuesto 2025 que deberá tratarse en la Legislatura de Río Negro, Martín contó que se comunicó con el presidente del bloque oficialista, Facundo López, pero que no obtuvo detalles. Indicó que “la agenda legislativa es una agenda que la maneja el oficialismo como quiere. Los legisladores estamos rehenes de lo que será el llamado a la sesión”.

El gobierno provincial tiene plazo hasta el 30 de noviembre para presentar el Presupuesto 2025, pero según Martín, no hay mayores precisiones. Señaló que “falta el presupuesto y algunos proyectos que se han anunciado. Estamos esperando a ver en qué están pensando en cuanto al presupuesto y ver qué han logrado conseguir en el presupuesto nacional”.

Río Negro, 11 de noviembre de 2024