JUAN MARTIN PIDIÓ QUE LA LIBERTAD AVANZA BAJE SU LISTA EN RÍO NEGRO PARA “DEFENDER EL CAMBIO”

El candidato a senador por el PRO, Juan Martin, aseguró que el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires debe generar una reacción dentro del oficialismo nacional. Propuso que La Libertad Avanza retire su lista en Río Negro para que “los valores del cambio estén mejor representados”.

“Este resultado obliga a que el gobierno tome decisiones fuertes”, analizó el dirigente del PRO sobre el desempeño del oficialismo nacional en la elección del domingo en provincia de Buenos Aires.

Juan Martin sostuvo que el kirchnerismo no creció en votos y que, incluso, “sacó bastantes menos que en 2023”. También apuntó contra el armado libertario: “Algunas sumas terminaron restando y quedó claro que al kirchnerismo no se le gana solamente con el color violeta, si la lista es un rejunte de impresentables puestos por capricho”.

El candidato afirmó que la gente rechaza propuestas sin solidez: “Si la gente ve que lo que se ofrece como alternativa es más de lo mismo, vota otra cosa o se queda en su casa”. Como ejemplo, mencionó a una postulante rionegrina de La Libertad Avanza que “tiene problemas en la Justicia”.

Por último, Juan Martin expresó que desde el PRO ven “una mayoría que sigue apoyando el cambio, pero que no le da igual cualquier cosa”. Y concluyó: “Por suerte, en Río Negro tenemos una alternativa para elegir mejor. Si el Gobierno Nacional entendió el mensaje, debería dar de baja la lista”.

Río Negro, 8 de septiembre de 2025