JUBILADOS NEUQUINOS SE QUEDARON SIN NATATORIO Y DENUNCIAN GRAVES DEFICIENCIAS EN EL PAMI

Una drástica medida del Gobierno Nacional dejó sin el servicio de pileta climatizada a más de un centenar de jubilados en la capital neuquina. Los beneficiarios asistían regularmente a las instalaciones de la Asociación Argentina de Fibrosis Quística en el barrio Confluencia. La notificación sobre la interrupción del beneficio se ejecutó de forma sorpresiva.

La decisión oficial provocó un profundo malestar en los centros de jubilados de la región. Nieves Juárez, referente de la Asociación de la Tercera Edad de La Alborada, detalló el duro momento en declaraciones radiales. El aviso formal llegó un martes y determinó que las actividades cesarían de manera definitiva ese mismo jueves.

“El jueves era el último día que teníamos, que el Gobierno Nacional decidió cortar con esta prestación”, lamentó. Juárez vinculó directamente esta situación con un plan generalizado de reducción de gastos dentro de la obra social estatal. “Dice que se recorta todo en el PAMI. Todo”, sostuvo con preocupación.

La suspensión del espacio recreativo expone una problemática más profunda en la atención médica cotidiana. Los afiliados denunciaron severas dificultades para acceder a prestaciones básicas, diagnósticos por imágenes y consultas con especialistas. Los tiempos de espera para conseguir turnos se transformaron en un verdadero obstáculo para los pacientes.

“La verdad que es un desastre lo que está pasando con nosotros, con los adultos mayores”, enfatizó Juárez respecto a las deficiencias del sistema sanitario actual. La actividad acuática funcionaba además como un espacio clave para el bienestar mental y la socialización. Los talleres incluían juegos cognitivos, charlas y momentos compartidos que combatían la soledad.

El programa asistencial albergaba a más de 100 personas de avanzada edad repartidas en cuatro jornadas semanales. La alternativa de concurrir a un natatorio privado resulta completamente inviable para la economía de los damnificados. Los costos mensuales de las membresías particulares superan ampliamente la capacidad de los haberes mínimos de la región.

“Los abuelos que cobramos no lo podemos pagar. No lo vamos a poder pagar nunca”, concluyó la referente social sobre los elevados aranceles privados. La comunidad de la tercera edad neuquina se encuentra en estado de alerta ante la pérdida progresiva de sus derechos elementales.