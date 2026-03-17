JUDICIALES DE NEUQUÉN PROFUNDIZAN EL PLAN DE LUCHA POR SALARIOS

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) resolvió profundizar su plan de lucha tras la falta de convocatoria a una nueva mesa salarial por parte del Tribunal Superior de Justicia.

La decisión fue tomada en un plenario provincial con participación de más de 270 trabajadores y trabajadoras, donde por amplia mayoría se votó avanzar con nuevas medidas de fuerza.

En diálogo con AM740 La Carretera, el secretario general Santiago Alonso explicó que el conflicto se mantiene por la falta de una propuesta salarial que implique una recomposición real. “El tribunal sigue insistiendo con bonos y eso no configura una recomposición salarial. Venimos con una pérdida de poder adquisitivo que supera el 30% desde 2024”, afirmó.

Desde el gremio señalaron que ya acercaron distintas alternativas para mejorar los ingresos, incluyendo modificaciones en ítems del salario y recategorizaciones. “Les hemos dado todas las herramientas para que puedan hacer una propuesta que nos permita recuperar algo de lo perdido”, indicó Alonso.

El dirigente remarcó que el principal reclamo apunta a lograr aumentos que impacten en el salario básico y no en sumas no remunerativas. “El bono es momentáneo, no es bonificable y no se sostiene en el tiempo”, advirtió.

En cuanto a las medidas, SEJUN inició una semana de protestas que incluye asambleas permanentes, quite de colaboración, concentraciones y una movilización provincial. “Estamos desarrollando un paquete semanal de medidas y vamos evaluando cómo continuar en función de la respuesta del Tribunal”, explicó.

El conflicto continúa abierto y desde el sindicato advierten que, sin una convocatoria concreta y una propuesta superadora, las acciones gremiales se profundizarán en toda la provincia.

Neuquén, 13 de marzo de 2026.