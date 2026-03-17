JUDICIALES NEUQUINOS INTENSIFICAN EL PLAN DE LUCHA

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) endureció sus medidas de fuerza este lunes. La decisión se tomó tras un Plenario Provincial realizado en modalidad mixta con una amplia participación. Más de 270 trabajadores y trabajadoras de toda la provincia respaldaron la continuidad del reclamo.

La falta de convocatoria a una nueva mesa de negociación salarial por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) motivó el conflicto. Los representantes gremiales manifestaron su profunda preocupación ante la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades. El objetivo central es obtener una propuesta que logre frenar la pérdida del poder adquisitivo del sector.

Desde la conducción de SEJUN destacaron el fuerte compromiso de los afiliados en este escenario de incertidumbre. Los trabajadores judiciales consideran fundamental visibilizar el reclamo para forzar una instancia de diálogo. La unidad en el plenario provincial fue el factor determinante para profundizar las acciones gremiales.

Hacia el final de la semana, el sindicato convocará a un nuevo Plenario Provincial para evaluar los resultados. En dicha instancia se definirá la continuidad de las medidas dependiendo de si existe o no un llamado del TSJ. Los judiciales se mantienen en estado de alerta permanente a la espera de una oferta superadora.

El plan de lucha de SEJUN continuará con retenciones de tareas, asambleas permanentes y un fuerte esquema de difusión del conflicto que incluirá acciones artísticas en la Ciudad Judicial. Durante este martes, la conducción realizará recorridas enfocadas en los fueros civiles para convocar a la gran movilización del miércoles. Ese día, se realizará un retiro a las 10:00 h en Neuquén Capital y un paro de 24 horas en el interior, con una concentración en la Ciudad Judicial y en la sede del gremio para marchar hacia el TSJ, pasando por la Casa de Gobierno.

Para el jueves, se determinó un paro activo en Neuquén Capital con concentración en la Ciudad Judicial y posterior traslado a otro sector. Finalmente, la semana cerrará el viernes con un nuevo Plenario Provincial, cuya modalidad quedará supeditada a la existencia o no de una convocatoria oficial a la mesa salarial. El objetivo de estas medidas es visibilizar el reclamo y presionar por una respuesta concreta ante la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.