JUICIO EN PUERTA PARA EL MUNICIPIO DE ALLEN

La crisis económica del municipio de Allen comienza a tener consecuencias graves para toda la comunidad. Luego de que desde el Poder Ejecutivo dejaron de pagarle a los proveedores, hay quienes decidieron llevar adelante acciones legales contra el municipio. Tal es el caso de Jorge el titular de transporte Norma, empresa que prestó el servicio de transporte público al barrio la costa.

El convenio comenzó luego de un llamado que realizó el intendente de Allen Román al propietario del transporte. Jorge expresó en AM740 La Carretera que “cuando llegue a la reunión con román estaba Benjamín Marínel, Jefe de Gabinete y Sebastián Ocampo y el señor Ocampo me dijo “vos a mí nunca me viste”. Desde ahí comenzó a trabajar hasta que después del 25 de mayo donde los números quedaron en rojo. Hasta que dejaron de pagarle.

Jorge expresó “me deben cerca de 23 millones de pesos, desde julio hasta octubre. Y los meses de noviembre y diciembre. Yo pude seguir porque en la estación de servicio me abrieron una cuenta y me anotaban el combustible”.

“Este señor es un delincuente y las deudas la va a pagar la gente. Ya que ahora en febrero cuando se reactive la feria judicial voy a iniciar acciones legales contra el municipio. Yo lo único que quería era que la gente no se quede sin el servicio de transporte por eso agarre el trabajo”, indicó, haciendo referencia al municipio y la gente que lo maneja.

Finalmente, el empresario comentó que “Román es un delincuente ya que primero me llamó para que preste el servicio y el otro día fui a la municipalidad, pasó por atrás mío y se encerró en el despacho. No dió la cara”.

Allen, 22 de enero del 2026.