LA BANCARIA DENUNCIÓ MALTRATO Y PRESIONES EN ENTIDADES PRIVADAS DE NEUQUÉN

El sindicato La Bancaria en Neuquén advirtió sobre la profundización de un conflicto laboral que afecta a diversas entidades financieras de la región. Adrián Medina, delegado del gremio, señaló que el clima de inestabilidad se ha extendido más allá de casos aislados. Según el dirigente, los trabajadores enfrentan un panorama de hostigamiento sistemático que pone en riesgo tanto su continuidad profesional como su integridad psicofísica.

La organización gremial puso el foco recientemente en las maniobras para cerrar dependencias bancarias en la capital provincial. En este marco, Medina denunció que las empresas utilizan métodos de desgaste para reducir sus plantillas de personal sin recurrir a desvinculaciones directas. Estas estrategias buscan que el empleado opte por abandonar su puesto ante la imposibilidad de sostener las condiciones impuestas por las jefaturas nacionales.

“De voluntario tienen muy poco, porque la única voluntad que terminan teniendo es elegir entre su salud mental o seguir trabajando bajo presión”, sentenció. Medina explicó que el sindicato ha decidido intervenir de manera activa ante la multiplicación de denuncias por acoso laboral. El gremio rechaza la figura de las salidas consensuadas cuando estas son el resultado de un ambiente de trabajo insalubre y forzado.

Uno de los puntos más alarmantes revelados por la conducción sindical refiere a la clasificación humillante del personal según su rendimiento comercial. El delegado relató la existencia de grupos de mensajería digital donde se dividía a los trabajadores en categorías degradantes según su productividad. Estas prácticas buscan exponer a quienes no alcanzan los exigentes objetivos de venta fijados por las entidades privadas.

“Los que estaban en el grupo ‘Sobra y no sirve’ recibían un mensaje directo: si no mejoraban sus números, se tenían que ir”, reveló Medina. Esta presión no solo afecta la estabilidad emocional, sino que impacta directamente en el bolsillo de los empleados. Al no cumplir las metas, los trabajadores pierden el acceso a bonificaciones y premios que conforman una parte sustancial de su remuneración mensual.

El dirigente remarcó que el temor se ha convertido en una herramienta de gestión cotidiana dentro de las sucursales. La imposición de cuotas de mercado cada vez más altas genera un ciclo de angustia que deriva en problemas de salud crónicos. “Si durante tres meses no cumplís objetivos, empiezan a presionarte cada vez más. No se puede vivir trabajando con miedo”, aseguró el vocero de La Bancaria.

Finalmente, desde el sindicato expresaron su preocupación por la falta de certezas legales que protejan eficazmente al trabajador frente a estos avances. La incertidumbre sobre el futuro de las sucursales físicas y la digitalización forzosa agravan el sentimiento de precariedad en el sector. “Hoy los trabajadores bancarios no saben cuándo puede ser su último día de trabajo”, concluyó Medina sobre la fragilidad del empleo financiero actual.