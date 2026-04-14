LA CGT PRESENTÓ UNA AMPLIACIÓN JUDICIAL CONTRA LA REFORMA LABORAL

La CGT, regional Alto Valle de Río Negro, avanzó con una ampliación de la medida cautelar contra la reforma laboral, al considerar que la normativa es inconstitucional y perjudica directamente a los trabajadores. La presentación busca sumar nuevos artículos al planteo ya realizado a nivel nacional.

La información surge de un móvil de AM740 La Carretera encabezado por Raúl Ferragut, donde el secretario general Gustavo Sol y el equipo legal del gremio detallaron los fundamentos de la acción judicial impulsada en la provincia.

Sol sostuvo que la reforma “no tiene ningún punto favorable para los trabajadores” y explicó que la presentación apunta a ampliar el freno judicial existente. “Creemos que es inconstitucional, por eso es la medida cautelar que nos vamos a presentar ahora”, afirmó, y remarcó que el impacto más fuerte se da en temas como la jornada laboral y el pago de horas extras.

Desde el equipo jurídico del gremio indicaron que la acción busca generar jurisprudencia a nivel federal. “Es un amparo colectivo en representación de todos los trabajadores presentes y futuros”, señalaron, y agregaron que la intención es sumar artículos al planteo ya suspendido en otras instancias judiciales.

El dirigente también anticipó que el conflicto continuará tanto en tribunales como en la calle. “Es el derecho supremo que tenemos los trabajadores y es el único lugar donde nos vamos a poder defender”, expresó Sol, quien además aseguró contar con el respaldo del sector laboral frente a una situación que calificó como crítica para el empleo y las condiciones de trabajo.