LA CGT REGIONAL DENUNCIÓ EL DESMANTELAMIENTO DE LAS AGENCIAS TERRITORIALES DE TRABAJO

La CGT Regional Alto Valle – Río Negro emitió un comunicado urgente para alertar sobre la crítica situación de la Secretaría de Trabajo. Según la organización sindical, las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno Nacional comprometen seriamente la estabilidad laboral y el funcionamiento institucional. El documento subraya que el deterioro se evidencia de forma inmediata en la paralización de trámites esenciales para los trabajadores.

Este escenario genera demoras significativas en la rúbrica de libros laborales y el registro de asociaciones sindicales. También se ve afectada la homologación de acuerdos y la intervención necesaria en conflictos colectivos de cada sector. Para la central obrera, estos procesos resultan indispensables para garantizar la seguridad jurídica en las relaciones de producción. La falta de operatividad administrativa debilita el marco de previsibilidad que requiere el mercado laboral actual.

Asimismo, la entidad gremial denunció un marcado debilitamiento de la inspección laboral debido a la falta de recursos técnicos. La reducción de equipos estatales limita la capacidad de fiscalizar condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos. Esta carencia de control facilita el incremento del trabajo no registrado y desprotege a los sectores más vulnerables. Resulta alarmante el retroceso en las políticas destinadas a erradicar el trabajo infantil en la región.

Un punto central del reclamo es la pérdida de territorialidad por el cierre de oficinas en el interior. El vaciado de estas dependencias obliga a centralizar las gestiones administrativas en la ciudad de Buenos Aires. Esta medida aleja a la autoridad nacional de las realidades productivas y sociales específicas de la Patagonia. La presencia estatal en el territorio es clave para equilibrar las asimetrías existentes entre las diferentes provincias.

Las Agencias Territoriales cumplen un rol estratégico que trasciende la simple administración de expedientes y papeles. Ellas garantizan canales institucionales de diálogo y acompañan activamente las negociaciones colectivas de los sindicatos locales. Además, ejecutan programas de empleo y formación profesional que hoy se encuentran en proceso de desmantelamiento. “Sin estas herramientas, el movimiento obrero organizado pierde un soporte fundamental para la defensa de sus derechos”, afirmaron desde la central obrera.

La CGT fundamenta su postura en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional argentina. Sostienen que el Estado debe asegurar condiciones dignas de labor y la protección del empleo en todas sus formas. La estructura territorial del Ministerio de Trabajo es el instrumento concreto para hacer operativos estos mandatos constitucionales vigentes. Su eliminación contradice el principio de federalismo laboral y los compromisos asumidos ante organismos internacionales como la OIT.

Finalmente, el comunicado firmado por Gustavo Sol y Gloria Ovejero exige el cese inmediato del cierre de agencias. La organización hace un llamado específico para proteger la continuidad de la Agencia Territorial de General Roca. Consideran que desproteger a quienes más necesitan la presencia del Estado fomenta prácticas abusivas e informalidad laboral. La lucha gremial continuará firme para garantizar que se respeten los derechos laborales y sindicales en todo el país.