LA COMISARÍA DE LA FAMILIA PIERDE SU SEDE EN ALLEN POR UN CONTRATO VENCIDO Y CORRE RIESGO LA CONFIDENCIALIDAD

La Comisaría de la Familia debió abandonar de forma repentina las instalaciones que ocupaba desde su fundación en la calle Almirante Brown, en Allen. La mudanza se produjo tras la finalización de un convenio de alquiler gestionado con el municipio local. La situación obligó a las autoridades policiales a reorganizar de inmediato sus tareas cotidianas de atención al público.

Actualmente, el servicio especializado funciona de manera transitoria en una oficina acondicionada dentro de la Comisaría Sexta. A pesar de este imprevisto cambio geográfico, el personal mantiene la atención operativa durante las 24 horas del día. La institución continúa recibiendo denuncias por violencia de género o conflictos del núcleo familiar.

“Estamos a la espera de una respuesta por parte de jefatura respecto a nuevas propuestas”, explicó la comisaria Belén Pereyra a AM 740 La Carretera. La jefa de la unidad confirmó que ya se elevaron dos alternativas edilicias para concretar un próximo contrato de locación. El objetivo prioritario de la fuerza es recuperar el funcionamiento autónomo lo antes posible.

La jefa policial remarcó la importancia de poseer un inmueble independiente para el resguardo de las víctimas de maltrato. Contar con dependencias propias resulta indispensable para respetar las normativas legales vigentes que rigen estos delicados procedimientos institucionales. Las limitaciones del espacio actual reducen la cantidad de entrevistas simultáneas.

Garantía de privacidad en la atención ciudadana

“Es fundamental que la Comisaría de la Familia tenga un espacio propio básicamente para garantizarle a las personas principios que están establecidos en la ley”, enfatizó Pereyra. La oficial detalló que los pilares del abordaje integral son la absoluta confidencialidad y la reserva de la identidad.

El equipo interdisciplinario está compuesto por quince trabajadores fijos y dispone del soporte de una psicóloga para la asistencia psicosocial voluntaria. El equipo de guardia continúa tomando declaraciones físicas, denuncias penales y registros por acoso. Asimismo, el área preventiva sigue diseñando talleres educativos externos orientados a escuelas primarias y otras organizaciones gubernamentales.

Las entrevistas técnicas a las víctimas suelen extenderse por más de una hora debido a la complejidad de los relatos. Los profesionales necesitan generar empatía y un entorno idóneo para que los afectados puedan narrar las situaciones padecidas con total comodidad.

Finalmente, la unidad celebrará su noveno aniversario el próximo 25 de mayo durante los festejos cívicos locales. La institución participará con una formación oficial en el desfile y montará un puesto informativo comunitario. “Vamos a estar con un stand institucional donde se va a trabajar violencia digital”, concluyó la funcionaria.