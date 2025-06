LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VOLVIÓ A SALIR A LA CALLE EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La secretaria general de ADUNC, Silvia Brouchoud, aseguró en una entrevista con AM740 que las movilizaciones en Bariloche, Viedma, San Antonio Este, Neuquén, General Roca y San Martín de los Andes evidencian el malestar creciente. “No es solo una pelea salarial: está en juego el presente y el futuro de la universidad pública”, advirtió.

Entre los ejes de la protesta, Brouchoud remarcó que la situación salarial ha provocado un éxodo de docentes, lo que afecta directamente la calidad educativa. “Profesores renuncian porque no les alcanza para vivir y buscan otros trabajos. Eso impacta en cátedras vacías, menos mesas de examen y un deterioro general del sistema”, explicó. Además, denunció que el salario inicial de un docente apenas supera los $300.000, cifra que no cubre el costo de vida.

Otro punto crítico es el recorte en las becas estudiantiles, especialmente las Progresar, congeladas en $30.000 mensuales. “Esa suma no alcanza ni para el colectivo y unas fotocopias. Hay chicos que abandonan las carreras porque no pueden sostener el alquiler ni el transporte”, sostuvo. Esto genera un efecto expulsivo, donde miles de estudiantes dejan sus estudios por razones económicas.

Además, el presupuesto universitario sigue prorrogado desde 2023, sin una actualización real. “Estamos funcionando con partidas del año pasado distribuidas en 12 meses y eso es absolutamente insuficiente. La Universidad del Comahue tuvo que firmar convenios con provincias y municipios para poder pagar la luz, que en algunos casos supera los 19 millones de pesos mensuales”, detalló.

Frente a este escenario, Brouchoud pidió el tratamiento urgente de una ley de financiamiento universitario. “Necesitamos reglas claras, incrementos automáticos y terminar con la discrecionalidad del gobierno nacional. No podemos seguir dependiendo del humor político de turno”, afirmó. La sindicalista remarcó que la lucha no es corporativa, sino colectiva, porque lo que está en juego “es el derecho de todos a una educación superior gratuita y de calidad”.

De cara al receso invernal, ADUNC prepara asambleas en los ocho asentamientos para decidir cómo continuará el plan de lucha en el segundo cuatrimestre. “Muchos docentes proponen no iniciar las clases si no hay respuesta. Otros plantean seguir articulando con estudiantes para sostener la unidad. Todo está en discusión, porque no damos más”, cerró Brouchoud.

Neuquén, 27 de junio de 2025