LA CONDUCCIÓN PROVINCIAL DE ATEN DESCONOCE LA MEDIDA DE FUERZA EN CAPITAL

El ciclo lectivo en Neuquén continuará sin interrupciones el próximo lunes 27, a pesar del llamado a una medida de fuerza difundido por la Seccional Capital de ATEN. La conducción provincial del gremio docente desautorizó de forma categórica la convocatoria e informó que las clases se desarrollarán con total normalidad.

La secretaria general de ATEN provincia, Fany Mansilla, aclaró que las secciones locales carecen de facultades estatutarias para declarar huelgas de forma independiente. La dirigente explicó que el otorgamiento de cobertura institucional para un paro corresponde exclusivamente a la mesa directiva provincial y a sus mecanismos colegiados de decisión.

En declaraciones periodísticas, la máxima referente sindical desacreditó enfáticamente la iniciativa impulsada por el espacio opositor. Mansilla fue categórica al respecto y afirmó que “no hay paro previsto para el lunes y la convocatoria de la seccional es ilegal”.

La postura del gremio responde al diseño institucional que exige consultar a las 22 seccionales antes de definir medidas de fuerza. Por esta razón, el intento de paro promovido desde la capital provincial fue catalogado internamente como un procedimiento unilateral sin validez orgánica para el conjunto de los afiliados.

El malestar de un sector docente surge tras la exclusión de ATEN de las mesas salariales del segundo semestre. Sin embargo, Mansilla advirtió que si otras entidades estatales obtienen incrementos superiores al IPC vigente, enviarán “una nota formal al Gobierno para que nos convoque”.

La conducción docente ratificó que el acuerdo salarial anualizado con ajuste automático continuará rigiendo según lo acordado previamente con el Ejecutivo. De esta manera, el sindicato buscará encauzar las diferencias internas mediante asambleas ordinarias y no a través de acciones directas al margen del estatuto