LA CONFLUENCIA 2027: BUSCAN REPLICAR EL MODELO DEL COSQUÍN ROCK EN EL PREDIO DE LA ISLA 132

La Municipalidad de Neuquén concretó la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la organización de la 14.ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia. El tradicional evento se desarrollará en la capital provincial del 11 al 14 de febrero de 2027. Las autoridades locales llamaron a este concurso tras la finalización del vínculo contractual con la firma Entertainment World.

La convocatoria oficial contempla tareas de producción general, contratación de figuras musicales, estrategias de comunicación masiva y la comercialización integral de los espacios gastronómicos. El único oferente que se presentó al proceso fue el grupo societario Concierto Talento S.A. Esta firma está integrada por la productora local Art Stage y la reconocida compañía En Vivo Producciones.

Los directivos de la empresa interesada expresaron públicamente su entusiasmo por asumir las riendas de la máxima celebración neuquina. Los empresarios argumentaron que cuentan con las herramientas operativas necesarias para potenciar notablemente la escala actual del evento. El objetivo principal es trasladar los estándares de calidad que aplican en los grandes festivales nacionales de Córdoba.

“Tenemos la experiencia de organizar el Festival Cosquín Rock, que está hoy gozando de muy buena salud. Gabriel nos contó de este posible proyecto y nos vinimos acá entusiasmados de poder replicar el Festival Cosquín Rock”, explicó Ignacio Oliva, uno de los representantes del grupo económico.

El plan estratégico de la empresa busca respetar la identidad construida por el festival, pero introduciendo notables mejoras logísticas. Las prioridades de intervención técnica se enfocarán en la fluidez de los accesos generales, la gestión eficaz de los estacionamientos vehiculares y la convocatoria de grandes marcas comerciales del país.

“Ya la contundencia técnica que tiene la Confluencia es de un festival internacional. Vamos a continuar con eso como piso”, aseguró Gabriel Palmero respecto al nivel técnico del predio. El especialista añadió que implementarán diversas herramientas tecnológicas de última generación para brindar una mejor fantasía visual a los asistentes.

La grilla de espectáculos musicales se mantiene bajo estricto secreto profesional hasta que se defina formalmente la adjudicación administrativa. Sin embargo, los productores adelantaron que el folclore y el cuarteto ocuparán un lugar de gran relevancia en el escenario mayor. Estos géneros tradicionales convivirán armónicamente con reconocidos artistas de nivel nacional e internacional.