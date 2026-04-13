LA FIESTA NACIONAL DEL CHEF PATAGÓNICO CELEBRA SUS 20 AÑOS EN VILLA PEHUENIA

Villa Pehuenia se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que este año cumple 20 ediciones y se realizará del 1 al 3 de mayo con una propuesta gastronómica ampliada y presencia de referentes de toda la región y el país.

La información fue confirmada en una entrevista realizada en AM740 La Carretera a la secretaria de Turismo de Villa Pehuenia, Eugenia Napolitano, quien brindó detalles del evento y destacó su crecimiento sostenido a lo largo de los años.

Napolitano explicó que la celebración nació como un pequeño encuentro local y hoy se transformó en un evento de alcance nacional. “Surgió hace muchos años como un encuentro entre gastronómicos locales, algo muy pequeño, y que año a año fue creciendo y convirtiéndose en lo que hoy es una fiesta nacional”, señaló, y remarcó que esta edición contará también con invitados de Chile y del norte argentino.

La funcionaria detalló que el evento tendrá múltiples espacios, desde clases magistrales hasta patios gastronómicos con propuestas regionales. “Es un espacio donde se reúnen profesionales de la gastronomía para compartir saberes, ingredientes y experiencias”, afirmó, y agregó que participarán estudiantes de escuelas gastronómicas como parte de una apuesta a las nuevas generaciones.

Además, destacó el impacto turístico que genera la fiesta en la localidad cordillerana. “Todo el destino se viste de celebración”, aseguró, y subrayó que los visitantes podrán recorrer stands, degustar platos y disfrutar de una experiencia completa que combina gastronomía, naturaleza y cultura en pleno otoño patagónico.

Villa Pehuenia, 13 de abril del 2026.