La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

LA FIESTA NACIONAL DEL CHEF PATAGÓNICO CELEBRA SUS 20 AÑOS EN VILLA PEHUENIA

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Villa Pehuenia se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que este año cumple 20 ediciones y se realizará del 1 al 3 de mayo con una propuesta gastronómica ampliada y presencia de referentes de toda la región y el país.

La información fue confirmada en una entrevista realizada en AM740 La Carretera a la secretaria de Turismo de Villa Pehuenia, Eugenia Napolitano, quien brindó detalles del evento y destacó su crecimiento sostenido a lo largo de los años.

Napolitano explicó que la celebración nació como un pequeño encuentro local y hoy se transformó en un evento de alcance nacional. “Surgió hace muchos años como un encuentro entre gastronómicos locales, algo muy pequeño, y que año a año fue creciendo y convirtiéndose en lo que hoy es una fiesta nacional”, señaló, y remarcó que esta edición contará también con invitados de Chile y del norte argentino.

La funcionaria detalló que el evento tendrá múltiples espacios, desde clases magistrales hasta patios gastronómicos con propuestas regionales. “Es un espacio donde se reúnen profesionales de la gastronomía para compartir saberes, ingredientes y experiencias”, afirmó, y agregó que participarán estudiantes de escuelas gastronómicas como parte de una apuesta a las nuevas generaciones.

Además, destacó el impacto turístico que genera la fiesta en la localidad cordillerana. “Todo el destino se viste de celebración”, aseguró, y subrayó que los visitantes podrán recorrer stands, degustar platos y disfrutar de una experiencia completa que combina gastronomía, naturaleza y cultura en pleno otoño patagónico.

Villa Pehuenia, 13 de abril del 2026.

Lo último

LA FIESTA NACIONAL DEL CHEF PATAGÓNICO CELEBRA SUS 20 AÑOS EN VILLA PEHUENIA
LA FIESTA NACIONAL DEL CHEF PATAGÓNICO CELEBRA SUS 20 AÑOS EN VILLA PEHUENIA
EL CLUB FERNÁNDEZ ORO TENDRÁ SU PROPIA ESCUELA Y SUMA UNA NUEVA PROPUESTA EDUCATIVA
EL CLUB FERNÁNDEZ ORO TENDRÁ SU PROPIA ESCUELA Y SUMA UNA NUEVA PROPUESTA EDUCATIVA
FALLO POLÉMICO: CRECE LA BRONCA POR LA PROBATION A DIRECTIVOS DE COMARSA
FALLO POLÉMICO: CRECE LA BRONCA POR LA PROBATION A DIRECTIVOS DE COMARSA
VIALES GANAN LA PULSEADA Y LEVATAN EL PARO TRAS ACORDAR CON EL GOBIERNO LOS LÍMITES DE AÉREO NEUQUÉN
VIALES GANAN LA PULSEADA Y LEVATAN EL PARO TRAS ACORDAR CON EL GOBIERNO LOS LÍMITES DE AÉREO NEUQUÉN
A HORAS DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS, BERTOLINI APUNTÓ CONTRA LA FISCALÍA Y SECTORES POLÍTICOS
A HORAS DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS, BERTOLINI APUNTÓ CONTRA LA FISCALÍA Y SECTORES POLÍTICOS