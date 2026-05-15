LA INFLACIÓN EN NEUQUÉN ALCANZÓ EL 3% EN ABRIL Y SUPERÓ LA MEDIA NACIONAL

La Dirección Provincial de Estadística y Censos presentó este jueves el relevamiento de precios correspondiente al cuarto mes de 2026. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la provincia registró un incremento del 3%, ubicándose por encima del 2,6% informado por el Indec a nivel nacional. Con este resultado, el acumulado anual en la provincia ascendió al 12,1%, mientras que la variación interanual se estableció en un 36%.

Aunque la cifra representa una desaceleración respecto al 3,5% registrado en marzo, la inflación local todavía no logra perforar el piso del 2,5% alcanzado en febrero pasado. El informe oficial destacó que el rubro Transporte lideró las subas con un contundente 6,6%. Este fenómeno se explica principalmente por el ajuste en el valor de los combustibles y la actualización de las tarifas del servicio de colectivos urbanos.

Otras divisiones que presionaron el nivel general fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un alza del 4,9%, traccionada por el costo del servicio doméstico. Asimismo, las prendas de vestir y el calzado subieron un 4,1%, impulsadas mayormente por los nuevos valores en la indumentaria femenina. Los sectores de recreación y comunicaciones también mostraron variaciones superiores al promedio general de la canasta.

El análisis técnico indica que la categoría de Bienes tuvo un salto del 3,7% y fue la que mayor incidencia tuvo en el índice final. Dentro de este grupo, se destacaron los aumentos en cortes de carne bovina, ropa de mujer y nuevamente los combustibles para vehículos. Por su parte, los Servicios crecieron un 2,4%, afectados por las actualizaciones en alquileres de vivienda, facturas de electricidad y telefonía celular.

En lo que respecta a la mesa familiar, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una dinámica mixta con un incremento promedio del 2%. Los mayores ajustes se sintieron en los productos de panificación y en las carnes y sus derivados. Curiosamente, este sector también registró alivios puntuales debido a una baja estacional en el precio de ciertas frutas.

Al observar los productos específicos, el vino común encabezó la lista de aumentos con una suba del 6,8%. Le siguieron de cerca artículos de consumo básico como el kilo de papa, que aumentó un 5,9%, y las salchichas tipo viena, con un 5,8%. Estas variaciones puntuales explican por qué la percepción de aumento de los consumidores suele ser más alta que el promedio estadístico general.

Finalmente, el reporte detalló las bajas más significativas para llevar alivio a los hogares neuquinos. El precio del kilo de limón encabezó los descensos con una caída del 18%, seguido por la manzana y la zanahoria con mermas de entre el 6% y el 9%. En contraste, los sectores con menor variación mensual fueron Bienes y servicios varios y Educación, ambos con incrementos que no superaron el 1%.