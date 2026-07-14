LA INFLACIÓN EN NEUQUÉN FUE DEL 2,2% EN JUNIO Y SE UBICÓ POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

El costo de vida en la provincia de Neuquén registró un incremento promedio del 2,2% durante el mes de junio de 2026. Esta cifra fue confirmada de manera oficial este martes por la Dirección Provincial de Estadística y Censos mediante la presentación de su habitual reporte mensual de precios.

Con este resultado, el índice de precios a nivel local se posicionó por encima de la medición general del Indec para todo el territorio nacional, que alcanzó un 1,9%. Asimismo, la inflación neuquina superó el registro obtenido por la vecina provincia de Río Negro, donde el indicador se ubicó en un 1,67%.

En cuanto al acumulado general de la economía neuquina, el reporte detalló que la suba de precios durante el primer semestre del año llegó al 17,3%. Por su parte, la variación interanual registrada en los últimos doce meses en la región alcanzó un incremento del 36,7%.

Al analizar los diferentes sectores de consumo, el rubro relacionado con vivienda, agua, electricidad y combustibles lideró los incrementos con una suba de precios del 4,1%. En el segundo escalón se ubicó la atención médica y salud, división que mostró una variación positiva del 2,9% mensual.

La categoría de bienes y servicios varios también experimentó un alza significativa al registrar un avance neto del 2,5% durante el mes analizado. Detrás de este segmento se ubicó el área de información y comunicaciones, que reflejó un incremento tarifario del 2,4%.

El principal impulso en el indicador general de junio estuvo condicionado por el encarecimiento de los costos habitacionales básicos. El organismo provincial señaló que en este apartado “se destacaron los aumentos en alquiler de vivienda y electricidad”, lo que presionó el índice final.

Por su parte, el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un moderado 1,5% mensual, impulsado por el precio de las verduras frescas. Pese a estos incrementos puntuales, el índice general representó una leve disminución respecto al 2,3% que se había registrado durante el mes de mayo.

De esta manera, el territorio de Neuquén consolidó tres períodos consecutivos con una marcada desaceleración en su curva inflacionaria tras el pico máximo de marzo. Esta variación mensual representa de manera concreta el menor nivel de incremento de precios observado en la jurisdicción desde junio del año pasado.