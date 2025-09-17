“LA INFLACIÓN ES LA MÁQUINA DE EMPOBRECER”, AFIRMÓ TORTORIELLO EN SU VISITA A LA CARRETERA

El diputado nacional Aníbal Tortoriello visitó los estudios de La Carretera y analizó la situación económica del país. Valoró el rumbo del gobierno nacional en materia fiscal, criticó el populismo y defendió el rol del empresario como motor del desarrollo. “La inflación es la máquina de empobrecer”, afirmó.

Tortoriello compartió su historia personal, recordó sus inicios como chofer de camión y destacó que esa experiencia lo ayudó a conocer a fondo la Argentina. “Un chofer conoce más la Argentina que la mayoría de los habitantes”, sostuvo.

El ex intendente de Cipolletti puso en valor al emprendedor como figura clave de la economía real. Afirmó que “el emprendedor genera empleo, productos, servicios e impuestos”, y criticó la falta de reglas claras. Señaló que sin estabilidad económica es imposible crecer, y elogió el ajuste fiscal del gobierno actual. “Ningún economista lo hubiera imaginado. Hay que tener paciencia, es un proceso con sacrificios”, expresó.

Sobre la situación del municipio de Allen, advirtió que una mala administración puede llevar al déficit. Recordó su paso por Cipolletti, donde logró ordenar las cuentas y generar superávit. Destacó que con esos fondos se pavimentaron más de 600 cuadras y se compraron 80 vehículos nuevos.

Tortoriello también se refirió a las elecciones. Dijo que no pide el voto, sino que invita a informarse. Criticó el clientelismo y reivindicó su trayectoria como empresario y funcionario. “La gente debe votar al que crea que lo va a representar con honestidad”, indicó. Finalmente, habló de Río Negro como una provincia con gran potencial. “Tenemos un territorio privilegiado, lo que necesitamos es administración seria y visión de futuro”.

Río Negro, 17 de septiembre de 2025