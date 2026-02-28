LA ISLA 132 ES EL LUGAR ELEGIDO PARA EL NEUQUÉN ARENAS

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, brindó detalles sobre el estadio Neuquén Arena, proyectado para la Isla 132. Esta obra se ejecutará bajo un esquema de inversión mixta, asociando capitales públicos y privados para su desarrollo durante el primer semestre.

El nuevo recinto tendrá múltiples funciones, abarcando desde eventos deportivos y culturales hasta instancias de capacitación técnica. Para formalizar el proyecto, el municipio trabaja en un acuerdo con Cordineu y en la redacción de las ordenanzas correspondientes. Gaido confirmó la hoja de ruta al señalar: “Vamos a trabajar rápidamente con las ordenanzas para que tengamos dentro de este semestre la licitación”.

El Municipio pretende que el Neuquén Arena sea un espacio cerrado de gran capacidad, orientado a posicionar a la capital provincial como sede de eventos regionales y nacionales. La Isla 132, ubicada sobre el Paseo de la Costa, concentra actualmente actividades recreativas y culturales, por lo que el nuevo estadio ampliaría la infraestructura disponible para ese corredor urbano.

En cuanto al transporte público, la ciudad incorporará unidades 100% eléctricas para cubrir trayectos específicos. Estos recorridos conectarán puntos estratégicos como el Paseo Costero y el Polo Científico Tecnológico. La medida busca diversificar las opciones de movilidad en sectores con alta afluencia de personas y actividad académica.

Sobre el sistema de colectivos actual, el mandatario informó que la flota pasará de 180 a 216 unidades con la llegada de 36 vehículos nuevos. Según los datos oficiales, el servicio cuenta con una base de usuarios consolidada. “COLE es un ejemplo en el país y ya lo eligieron 120.000 usuarios”, manifestó el jefe comunal al referirse al alcance del sistema.

Paralelamente, continúa la readecuación de la Avenida Mosconi, anteriormente conocida como Ruta 22. En este marco, el Instituto Vaca Muerta, ubicado en el Polo Científico Tecnológico, iniciará sus actividades formales en marzo. La infraestructura fue financiada con recursos municipales y cuenta con convenios operativos con la empresa YPF y otras operadoras del sector energético.

El intendente vinculó la continuidad de los trabajos con la situación financiera de la administración local. Sostuvo que las tareas se mantienen operativas sin recurrir a deuda externa, permitiendo además exenciones impositivas temporales para los comercios frentistas afectados por las obras. “En la ciudad con superávit, con fondos propios, sin endeudamiento”, detalló el funcionario sobre la ejecución presupuestaria.

Finalmente, el plan de obra anual contempla la pavimentación de calles y la creación de 20 espacios recreativos distribuidos en diferentes barrios. Estos sectores contarán con mobiliario moderno y sistemas de iluminación LED. Con estas acciones, la gestión municipal pretende cerrar el ciclo de inversiones previsto para el año en curso, manteniendo el ritmo de la obra pública local.