LA IZQUIERDA PROPONE ANULAR EL “TARIFAZO” MUNICIPAL EN NEUQUÉN

El concejal de Neuquén Federico Sánchez, del bloque de izquierda, presentó un proyecto para anular el aumento de tasas municipales aprobado junto al presupuesto y retrotraer los valores tras las quejas de vecinos por fuertes incrementos en las boletas.

La iniciativa fue explicada durante una entrevista en la AM740, donde el edil cuestionó el impacto del aumento en el bolsillo de los contribuyentes. “Los vecinos vieron las nuevas tasas y pegó un salto muy grande con relación al ingreso de la mayoría de la población de la ciudad de Neuquén”, señaló.

Sánchez sostuvo que el proyecto propone revisar el esquema actual de cálculo y aplicar un criterio vinculado al ingreso real de los trabajadores. “Consideramos que el aumento tiene que tener una relación con el bolsillo de la mayoría de la población de Neuquén y no con los valores de mercado”, explicó.

El concejal afirmó que el salto en las valuaciones fiscales generó incrementos que muchos vecinos no pueden afrontar. “Si vemos las valuaciones fiscales del año anterior y las nuevas que emite el gobierno provincial, son muy altos los saldos de aumento y eso es imposible que los vecinos lo puedan pagar”, advirtió.

Según detalló, el proyecto ya fue presentado en el Concejo Deliberante y comenzará a debatirse en la comisión de Hacienda. “Queremos que se revea esto y que las tasas sean acordes al ingreso de la población y no castigar a los bolsillos ya bastante golpeados”, concluyó.

Neuquén, 13 de marzo de 2026.