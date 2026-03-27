LA JUSTICIA INVESTIGA EL FALLECIMIENTO DE UN RECIÉN NACIDO TRAS UN PARTO DOMICILIARIO

La justicia neuquina investiga el fallecimiento de un recién nacido en Rincón de los Sauces. El trágico hecho ocurrió el pasado domingo durante un parto asistido en una vivienda particular. El Ministerio Público Fiscal busca determinar si hubo negligencia o responsabilidades penales en el procedimiento.

La fiscal Rocío Rivero lidera las actuaciones preliminares del caso. Según las primeras informaciones, la madre cursaba un embarazo de 42 semanas de gestación. En el domicilio se encontraban presentes la pareja de la mujer y una obstetra contratada. Esta profesional habría viajado desde otra localidad para asistir el nacimiento.

El proceso comenzó cerca de las 7 de la mañana. En ese momento, se solicitó una ambulancia al hospital local para brindar asistencia. No obstante, el pedido fue cancelado minutos después por los propios involucrados. Finalmente, la pareja se trasladó por sus propios medios hacia una clínica privada de la zona.

Al llegar al centro médico a las 7:20, los profesionales constataron el deceso del pequeño. La madre recibió la atención necesaria y fue dada de alta poco después. Ante la gravedad de la situación, se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales para iniciar las pericias correspondientes.

Medidas judiciales y allanamientos en curso

Como medida principal, la fiscalía ordenó realizar una autopsia al cuerpo del bebé. El estudio se llevará a cabo en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Asimismo, se ejecutaron allanamientos en la vivienda familiar y en el alojamiento de la obstetra. En estos operativos, se secuestraron elementos clave, como una pileta utilizada durante el parto.

Los investigadores también incautaron teléfonos celulares y requisaron el vehículo usado para el traslado. Estas acciones buscan reconstruir las comunicaciones previas y posteriores al fallecimiento. “La investigación continúa en curso para determinar eventuales responsabilidades”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

Hasta el momento, la causa no registra personas imputadas ni detenidas formalmente. Se espera el resultado de las entrevistas a los profesionales de la clínica y el informe forense final. La justicia intenta esclarecer si las condiciones del parto domiciliario cumplían con los protocolos mínimos de seguridad sanitaria.