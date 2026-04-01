LA JUSTICIA NEUQUINA REDUJO LA PENA A LOS ASESINOS DEL PERODISTA JUAN CALIANI

A escasas horas de cumplirse el primer aniversario del asesinato de Juan Caliani, la justicia neuquina generó un fuerte revuelo social. El Tribunal de Impugnación decidió reducir las condenas de los dos jóvenes responsables del crimen del periodista. El homicidio ocurrió el 1 de abril de 2024 en el barrio La Sirena durante un robo.

Originalmente, la justicia había impuesto una pena de 9 años de prisión efectiva para quien apuñaló a la víctima. El cómplice, que sujetó al periodista durante el ataque, había recibido 6 años de cárcel. Sin embargo, tras revisar el fallo, los jueces aplicaron una disminución en ambos montos punitivos.

Las nuevas penas quedaron establecidas en 8 años y 6 meses para el autor de las puñaladas. Por su parte, el joven que colaboró en el hecho cumplirá 5 años y 8 meses. La resolución fue firmada por los magistrados Richard Trinchieri, Federico Sommer y Florencia Martini, y desató críticas inmediatas.

El tribunal justificó la medida alegando un error técnico en la sentencia previa sobre los agravantes utilizados. Los jueces señalaron que el fallecimiento de la víctima no puede usarse para aumentar la condena. Según explicaron, la muerte ya es parte del delito de homicidio y valorarla dos veces está prohibido.

“El fallo contiene un desacierto que debe ser revocado”, indicaron los jueces. Agregaron que en el derecho penal la culpabilidad es la medida exacta de la sanción. Agregaron que no es posible castigar más allá del dolo demostrado en los hechos específicos del expediente.

Movilización

Esta decisión fue totalmente contraria a lo solicitado por el fiscal Germán Martín y la querella. El fiscal había defendido la solidez del fallo original, destacando la gravedad del ataque y los antecedentes de los acusados. Remarcó que la sentencia inicial era el resultado de un juicio extenso con más de 50 testigos.

Ante el descontento, la familia de Caliani convocó a una movilización para este miércoles a las 17:30. La marcha partirá desde las calles Luis Beltrán y Saavedra bajo la consigna de una “Justicia reparadora”. La comunidad busca expresar su rechazo a un fallo que consideran un retroceso en la búsqueda de paz.