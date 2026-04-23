LA JUSTICIA ORDENA PERITAJES DEFINITIVOS EN EL CASO DE ALISON CALFUNAO

La investigación judicial por las gravísimas lesiones sufridas por Alison Calfunao alcanzó un hito fundamental este 22 de abril en Neuquén. La fiscalía dispuso la realización de una pericia médica sobre material anatomopatológico para intentar esclarecer lo ocurrido durante su intervención quirúrgica. Esta medida busca determinar el origen de las complicaciones que derivaron en un cuadro irreversible para la joven de 30 años.

En la reciente resolución, la fiscal del caso, Lucrecia Verónica Sola, aceptó formalmente los escritos presentados por la querella y la defensa técnica. Asimismo, la funcionaria reconoció al doctor Julio Alberto San Martino como perito de parte para supervisar el proceso científico. “Se dieron por incorporadas las presentaciones de las partes para garantizar el debido proceso”, señalaron fuentes judiciales cercanas al complejo expediente.

El análisis principal se centrará en preparados histológicos y muestras biológicas que actualmente se encuentran resguardados en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El procedimiento se llevará a cabo en el Cuerpo Médico Forense del Centro de Asistencia Judicial de la Nación. Allí, expertos oficiales y peritos de parte analizarán la evidencia física para reconstruir la cadena de eventos médicos que afectaron la salud de la denunciante.

Por su parte, el Juzgado Nacional de Rogatorias adelantó que próximamente se establecerá una fecha para una junta médica integral. En dicha instancia, los profesionales deberán debatir y exponer sus conclusiones finales ante los magistrados intervinientes. “Esta junta será clave para el avance de la causa y la determinación de responsabilidades penales”, explicaron desde el entorno legal de la familia Calfunao.

En el plano administrativo, la justicia intimó a las partes a completar la nómina de sus equipos técnicos en un plazo perentorio de tres días. Los abogados deberán informar la identidad de todos los peritos designados y presentar las correspondientes aceptaciones de cargo bajo apercibimiento. Este paso administrativo es indispensable para evitar futuras nulidades en los resultados de los estudios médicos que comenzarán a la brevedad.

La relevancia de esta pericia radica en la gravedad de los daños sufridos por la joven neuquina tras una cirugía programada de ligadura de trompas. Según consta en la denuncia, Alison ingresó al quirófano en junio de 2025 y sufrió dos paros cardíacos durante el procedimiento. Esta situación crítica motivó su traslado urgente a Buenos Aires, donde lamentablemente debieron amputarle una pierna y someterla a un trasplante cardíaco.

El caso se investiga actualmente bajo la carátula de presuntas lesiones culposas de carácter gravísimo, centrando la mirada en el accionar del equipo médico inicial. Los nuevos estudios sobre el material anatomopatológico permitirán conocer si existieron negligencias u omisiones durante la intervención en Neuquén. La familia de la joven espera que estos resultados científicos aporten la claridad necesaria para alcanzar una sentencia justa en el corto plazo.