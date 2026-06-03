LA MADRE DEL SOLDADO CÓRDOBA APUNTÓ CONTRA ROLANDO FIGUEROA: “NUNCA NOS RECIBIÓ NI NOS QUISO RECIBIR”

“El gobernador nunca nos recibió, nunca nos quiso recibir”, sentenció con dolor Natalia Uribe, la madre del soldado voluntario Pablo Jesús Córdoba. La mujer denunció el desinterés de las autoridades provinciales al cumplirse tres años del asesinato de su hijo, ocurrido en Zapala. Los dichos la mujer llegan un día después de que se descubriera una placa conmemorativa y se bautizara a un boulevard local con el nombre del joven.

La mamá del soldado remarcó el constante rechazo del Poder Ejecutivo neuquino que encabeza Rolando Figueroa frente a los reiterados pedidos de audiencia de la familia. La mujer lamentó profundamente la falta de empatía oficial ante un caso que conmocionó por completo a la sociedad.

Uribe detalló los múltiples e infructuosos intentos que realizaron para mantener un encuentro formal con la máxima autoridad de la provincia. Al respecto, la mujer explicó que “nosotros le pedimos de muchas formas que nos reciba: en forma escrita, en forma directa, en forma indirecta”.

A pesar de la falta de respuestas a nivel provincial, la madre del joven destacó el acompañamiento de las autoridades de la municipalidad de Zapala. El gobierno local se comprometió a colaborar activamente en diversas acciones comunitarias orientadas a mantener viva la memoria de la víctima.

El panorama en el ámbito federal tampoco arrojó resultados positivos para la familia del uniformado. Uribe recordó un viejo encuentro con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmando que “todo lo que dijo quedaron en palabras y nunca jamás cumplió absolutamente nada”.

Mientras tanto, la investigación judicial avanza con una marcada lentitud que desgasta los recursos anímicos de la familia del soldado. Actualmente, las pericias se encuentran sujetas a un exhorto internacional enviado a la empresa Google para recolectar datos de geolocalización digitales de los sospechosos.

Pablo Córdoba tenía 20 años cuando fue hallado sin vida con dos disparos en la cabeza mientras cumplía funciones de guardia en el Grupo de Artillería de Montaña 16. Aunque inicialmente intentó instalarse la hipótesis de un suicidio, los peritajes científicos demostraron que se trató de un homicidio.