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LA NACIÓN AUDITA EL CENTRO EMISOR TRAS UNA DENUNCIA DEL PROPIO MUNICIPIO NEUQUINO

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La investigación por la presunta emisión irregular de licencias de conducir en Neuquén sumó un nuevo capítulo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) anunció una auditoría en el Centro Emisor municipal para colaborar con la Justicia.

Desde la Municipalidad de Neuquén rechazaron de manera tajante que el organismo nacional esté realizando una investigación en su contra. Las autoridades locales aclararon que la ANSV solo acompaña una causa judicial que fue impulsada por el propio municipio.

El organismo nacional informó que solicitó documentación clave y puso a disposición sus recursos técnicos para el caso. Según la ANSV, este procedimiento administrativo forma parte de los controles habituales que se realizan en todo el país.

El director general de Licencias de Conducir de la Municipalidad, Lucas Padín, explicó que la causa judicial comenzó hace más de un año tras detectar un documento falso. La comuna descubrió la maniobra cuando un ciudadano intentó realizar un trámite oficial con una credencial apócrifa. “Contrastamos la información en el sistema y comprobamos que era una licencia falsa. A partir de ahí radiqué la denuncia”, detalló el director.

La investigación penal posterior derivó en recientes allanamientos donde fueron demoradas cuatro personas mayores de edad. Entre los sospechosos de integrar la red delictiva se encuentran dos empleados municipales de la capital provincial.

Durante los operativos policiales se secuestraron diversos teléfonos celulares, documentación de interés, sellos y plásticos sospechosos. La fiscalía determinó que los documentos falsos se ofrecían en redes sociales por montos de entre $160.000 y $300.000.

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