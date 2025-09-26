La Carretera

LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA FCP SE PRESENTA A BENEFICIO DE ADANIL

Este sábado 27 de septiembre, la orquesta sinfónica de la Fundación Cultural Patagonia se presentará en el auditorio “Tilo Rajneri” y lo recaudado será destinado en su totalidad a la ONG Adanil, que se dedica a la rehabilitación de personas sin cobertura social.

El programa está compuesto por Obertura “La italiana en Argel” del compositor italiano Gioachino Rossini; “Concierto para flauta y orquesta en Re Mayor Op. 283” del pianista, director de orquesta y compositor alemán Carl Reinecke y “Danzas de Galanta” del húngaro Zoltan Kodály. Soto Yáñez actuará en la obra de Reinecke.

En diálogo con La Carretera, Alfredo Figini, tesorero de Adanil, explicó que “estamos muy agradecidos a la Fundación porque siempre nos apoyan. Lo recaudado será destinado a los gastos que tenemos, que en su mayoría se trata de mantenimiento de equipos o del inmueble. También se compran prótesis para gente que necesita y no tiene obra social”.

El evento será el sábado 27 de septiembre a las 21 hs. en Rivadavia 2263 de la ciudad de General Roca. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del lugar.

General Roca, 26 de septiembre de 2025

